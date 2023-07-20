Чи готові бійці звільнити Бахмут: в артилерійській бригаді дали відповідь [ Редагувати ]
У четвер, 20 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший лейтенант, начальник пресслужби окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, чи готові бійці до звільнення міста Бахмут.
Чесно кажучи, ми давно вже готові звільняти Бахмут, звільняти нашу територію, тому ми повністю підтримуємо нашого командувача.
"В цьому випадку Сирський сказав правду, ми дійсно згодні звільнити нашу землю і ми вже досить тривалий час звільняємо Бахмут, потрошку ми звільняємо нашу територію, а те, що нам залишається зробити - ми зробимо", - додав він.
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