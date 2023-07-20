Третя пекельна ніч для Одеси та Миколаєва. росія вчергове атакувала міста крилатими ракетами та дронами-камікадзе. Відомо про щонайменше двох загиблих, ще десятки поранених, є руйнування.

У Миколаєві сьогодні весь день розбирають завали зруйнованої ворожою ракетою триповерхівки. Ударною хвилею пошкоджені сусідні будинки та гаражі. Постраждалих - 19. Двох людей ушпиталили, серед них - дитина. Марина Михайловська бачила наслідки.

2 людей загинули в результаті ворожої атаки сьогодні вночі на Миколаїв. Вони жили в будинку, біля якого впала ракета. 3-поверхівка згоріла і частково завалилася. Спочатку, зранку рятувальники в завалах знайшли придавлене тіло чоловіка. Поки матеріал готувався до ефіру, увечері, вдалося дістати обвуглене тіло, ймовірно його літньої дружини. Загалом сьогодні постраждали 19 людей, зокрема 5 дітей. Пошкоджені десятки житлових будинків та гаражі.

О третій ночі в Миколаєві пролунало декілька потужних вибухів. Майже одразу після ракетної атаки почали надходити виклики до рятувальників. У центрі міста палала триповерхівка.

Андрій Пасєка, помічник начальника чергової зміни оперативно-координаційного центру реагування ГУ ДСНС України в Миколаївській області:

До гасіння пожежі долучалися 11 одиниць спеціальної та пожежної техніки, 38 осіб особового складу. Пожежу локалізовано.

За кілька метрів від вигорілого будинку величезна вирва від ворожого прильоту.

Анатолій Петров, заступник міського голови Миколаєва:

Знищено фактично 3-поверховий будинок, який вигорів, і одна частина його повністю зруйнована. 30 осіб евакуювали, 9 особам надали меддопомогу, в тому числі й дітям. Станом на сьогодні дістали 1 труп і шукаємо, ймовірно, ще 1.

Всі будинки по цій вулиці на 2 кварталах пошкоджені. Дім Тамари Василівни зовсім поруч, його накрило вибуховою хвилею.

Вікна рознесло, меблі та техніка попадали, навіть опорні стіни пішли тріщинами. А саму жінку врятувало диво. Прокинулася від першого вибуху, другий міг стати фатальним.

Тамара, мешканка пошкодженого будинку:

Здесь я лежала. Вылетает рама и падает на подушку. Это секунды, что я вышла.

Сергій Андрійович та його сусіди ще не оговталися від російського обстрілу у квітні. Сьогодні до всіх бід ще й потоп - після ранкової зливи. Подекуди вода лилася до 1 поверху.

Сергій Ус, мешканець пошкодженого будинку:

Еще в прошлый раз весь шифер разлетелся. Натянули пленку. А сейчас не могло не потревожить местами. Так и получилось, что залило.

А тим часом тротуари та проїжджу частину розчищають комунальники. Через грозу роботи затягуються.

Денис Барашковський, в.о. головного інженера КП "ЕЛУ автодоріг":

Після прильоту камінням, залізом та склом було закидано півтора кварталу. Дуже багато і гілок, і дерев поламано. Десятки тонн сміття буду вивезене.

Від ворожої нічної атаки пошкоджено лише в одному районі 10 багатоповерхівок і майже 2 десятки приватних будинків - підрахували у міській раді. Мешканців, оселі яких критично понівечені, мають відселити. Іншим видають плівку, ОСБ або тенти - позакривати вибиті вікна. Поки в людей немає світла їх забезпечують гарячими обідами волонтери.