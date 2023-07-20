Реабілітація військових - на полі битви при Ватерлоо. Така програма підтримки ветеранів працює з 2015 року у Бельгії. Її започаткували британські військовослужбовці у двохсоту річницю тієї історичної події. А цього року до розкопок долучився і ветеран з України.

Що вдалося йому та іншим бійцям знайти на полі битви, що змінила хід історії Європи - знає Ірина Іванова.

Неосяжні поля пшениці, кукурудзи і буряків. Такий вигляд тепер має місце битви під Ватерлоо. Вузькою стежкою - поміж полів - вервечкою тягнеться група людей. Це учасники програми "Розкрите Ватерлоо". Там, за кукурудзою, місце їхніх археологічних розкопок.

Ця програма стартувала як реабілітаційна - для ветеранів з усього світу. Долучаються також студенти, історики, археологи - усі працюють під керівництвом професора Тоні Полларда.

Тоні Поллард, професор воєнної історії та археології Університету Глазго:

У нас є загальне уявлення про те, що тоді сталося під час битви. А зараз ми націлені на невеликі ділянки й вивчаємо їх. Це майже як місце злочину і криміналістичне дослідження.

Поля прилягають до історичної ферми "Угумон". Саме тут вирішився хід битви при Ватерлоо. Один з засновників програми - Чарльз - привів нас до воріт цієї ферми. Ось де сталась ключова подія. Наполеон не зумів взяти цю оборонну позицію союзних військ. Їхній головнокомандувач Артур Веллінгтон згодом сказав: "Битву виграли, коли зачинилися ворота Угумону". Тепер британці взяли під опіку місце історичної події й використовують для проведення археологічної програми з реабілітації військових, зокрема й з України.

Чарльз Фуанетт, співзасновник програми "Розкрите Ватерлоо":

Ми хотіли взяти максимум з археології у цьому надзвичайному місці. Тепер співпрацюємо з бельгійською владою, щоб привозити сюди ветеранів, і з фізичними вадами, і з ментальними проблемами, щоб відволіктися. Але що тішить найбільше від самого початку, що це був міжнародний проєкт.

Типові знахідки на полі бою - мушкетні кулі та кремнієві пластини, якими запалювали заряд рушниці, уламки гарматних ядер, ґудзики з військової форми. Але цього літа археологи зробили ще одне цінне відкриття - фундамент старої каплиці, яка зникла з історичних карт після бою.

Тоні Поллард, професор воєнної історії та археології Університету Глазго:

Вона не була зруйнована у битві, а ще до того. Але залишки були, і солдати ними скористалися. Французи наступали з того боку й ховалися за нею. А отам ми знайшли кар'єр, з якого добували глину для будівництва ферми, може за двісті років до битви.

У команді, яка зробила це відкриття, працює ветеран з України. Олексію 37 років, він з Дніпра. Службу в лавах української армії почав задовго до повномасштабного вторгнення. Чоловік підписав контракт 2016-го року, служив у розвідці. Однак через два з половиною роки в Олексія виявили рак щитовидної залози. Військову службу довелось покинути. Так почалась його власна боротьба - за життя. Зараз чоловік у Бельгії, і охоче погодився долучитися до реабілітаційної програми.

Олексій Кайстро, ветеран російсько-української війни:

Ой, очень классно. Вообще, отвлекает. Знакомства какие-то новые для себя открываешь... Потому что всегда хотелось покопаться в такой сфере деятельности. Я реально с детства хотел, я всегда на ютубе смотрю всякие программы про археологию, раскопки там, или же покупаю стороджи-кладовки и начинаю там выкапывать всякие интересные артефакты.

Озброєний лопаткою, копає землю трирічний Максимко - бере з тата приклад. Це син Олексія. Ветерани жартують: це найкращий учасник команди - на все погоджується, йому все цікаво. Олексій у Бельгії перебуває разом зі своєю сім'єю. І вдячний, що ця країна їх прихистила.

Олексій Кайстро, ветеран російсько-української війни:

Открыто все, радушные тут люди, неожиданно - тут очень добрые отзывчивые люди, по крайней мере, которые мне встретились, сюда пригласили, приняли к себе в семью. Таких людей на самом деле мало, где найдешь.

Поруч з Олексієм працює лейтенант-полковник у відставці Родні Еджрідж. За плечима 27 років служби у війську. До програми долучився від самого початку. І радий, що вона поповнилася ветераном з України.

Родні Елдрідж, учасник програми "Розкрите Ватерлоо":

Олексій важко працює і йому це подобається. У нього чудова сім'я. Усі ветерани - британці, французи, німці чи нідерландці знають, що таке бути солдатом. І цей досвід долає будь-які міжнародні кордони. Наші серця сповнені співчуття до України. Тому ми щасливі, що Олексій з нами.

Саме воєнний досвід ветеранів з усього світу робить неоціненний внесок у розкопки, каже професор Поллард. Це не лише дисципліна і фізична праця, а й досвід поводження у бою.

Тоні Поллард, професор воєнної історії та археології Університету Глазго:

Я вивчав поле битви як науковець, я ніколи не був у бою. Сам ландшафт за двісті років не дуже змінився. Але тут воювали солдати. У них були свої виклики та цілі. І те саме ми бачимо зараз в Україні. Солдати б'ються за допомогою сучасних технологій, використовують дрони, яких не було в 1815-му році, але основа того, як ти зустрічаєш ворога, захищаєш себе і побратимів - це практичний досвід.

Засновники програми хочуть залучити до програми якомога більше українських ветеранів у наступні роки. Для британців - це спосіб підтримати Україну, а для наших військових - відпочити, відволіктися та набути нового досвіду.

Чарльз Фуанетт, співзасновник програми "Розкрите Ватерлоо":

Ми бачимо, що відбувається в Україні. І бачимо надзвичайну жертовність українських солдатів та українського народу. І ми маємо змогу зробити невеликий внесок, але ми дуже пишаємося, що українці долучаються до програми.

За роки роботи програми участь у ній взяли близько трьох сотень військовослужбовців. І надалі вона розширюватиметься. Щоб якнайбільше ветеранів, досліджуючи історію попередніх боїв, змогли одужати після жахіть сучасного воєнного досвіду.