У четвер, 20 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки атаки на область.

Протягом 3-х діб було пошкоджено ряд інфраструктури портової.

"Сьогодні було влучення взагалі в цивільне приміщення, де знаходилось приміщення банку, приміщення комерційного офісу, де саме загинув молодий хлопець.

"Навколо було пошкоджено ряд цивільних будинків, де також були поранені громадяни Одещини та дитина", - додав він.