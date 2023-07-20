Атака на Одещину: голова ОВА розповів про наслідки та розкрив деталі [ Редагувати ]
У четвер, 20 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки атаки на область.
Протягом 3-х діб було пошкоджено ряд інфраструктури портової.
"Сьогодні було влучення взагалі в цивільне приміщення, де знаходилось приміщення банку, приміщення комерційного офісу, де саме загинув молодий хлопець.
"Навколо було пошкоджено ряд цивільних будинків, де також були поранені громадяни Одещини та дитина", - додав він.
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