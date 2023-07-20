В Україні масштабна повітряна тривога [ Редагувати ]
У четвер, 20 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Про це свідчить карта повітряних тривог.
Як повідомили у Повітряних силах, оголошення тривоги пов'язане зі злетом винищувача МіГ-31К ПКС рф з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, що в росії.
МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".
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