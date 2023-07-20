У четвер, 20 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у межах Чорноморської зернової ініціативи Україна відправила до Ефіопії майже 300 тисяч тонн продовольства та ще 90 тисяч тонн зерна в межах окремої ініціативи #GrainfromUkraine.

"Україна й досі готова залишатися гарантом світової продовольчої безпеки. А також зацікавлена розвивати двосторонні відносини з Ефіопією в галузях безпеки, цифровізації та в інших", - заявив президент.

Під час першої в історії двосторонніх відносин телефонної розмови з Прем’єр-міністром Ефіопії Абієм Ахмедом Алі розповів про односторонній вихід росії з Чорноморської зернової ініціативи, незаконне блокування судноплавства, обстріли портової та енергетичної інфраструктури України. Обговорили підготовку до Глобального саміту миру та запросив Прем’єр-міністра відвідати Україну.

"Необхідно створити майданчик для діалогу з країнами Африки: "Голос Ефіопії, Африканського Союзу, усієї Африки дуже важливий для нас", - додав він.