У четвер, 20 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла про те, що змінить для ВПО в Україні.

Дійсно, йдеться про те, що нам як Урядові потрібно у 2023 році 72 млрд гривень на такі виплати. Що зміняться з 1 серпня, а для декого з 1 вересня. Власне ця постанова про те, що ті категорії, які не є внутрішньопереміщеними за визначенням не зможуть у подальшому отримувати виплати.

"Це для прикладу люди, які виїхали за кордон і перебувають там не у супроводі хворих людей, не у відрядженні, власне перебувають там місяць і більше. А також люди, які були до того і повернулись на своє місце проживання. Вони також не є за визначенням ВПО, а відтак з 1 серпня вони більше виплати не будуть отримувати", - додала вона.