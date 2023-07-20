А от якими темпами відновлюють зруйновані будинки на Київщині й чи за призначення використовують кошти за програмою "єВідновлення" - проінспектувала днями адміністраторка американського агентства USAID Саманта Пауер. Компанія відповідає за невійськову допомогу іншим країнам, в тому числі й Україні.

Чи залишилася задоволеною делегація? Юрій Куций знає.

Євгенія разом з чоловіком у 2021-му році вирішили кардинально змінити своє життя. Продали квартиру в Дніпрі й купили ближче до столиці - в Бучі.

Євгенія Андрєєва, жителька Бучі:

У нас хватило коштів купити тут квартиру, вона була гола, під ремонт. Ми взяли позику в банку і зробили ремонт мрії такий, який ми хотіли.

Та обжитися в омріяній квартирі - не встигли. Почалася повномасштабна війна. Місто у перші ж дні окупували росіяни.

Євгенія Андреєва, жителька Бучі:

Звісно, ми як всі люди не розуміли, що може бути таке масштабне, зранку прокинулись, дістали чемодан. Дивилися, як в Гостомелі, не так далеко 3 чи 5 кілометрів, вже були літаки, був дим. Я кажу: нам треба їхати, він: ні, тільки ремонт зробили.

Та все ж поїхали. Подружжя розраховувало відлучитися максимум на декілька днів, а вийшло на майже два місяці.

Євгенія Андреєва, мешканка Бучі:

У квітні, коли звільнили Бучу 31 березня, чоловік приїхав сюди 7 квітня перший раз, коли почали запускати з документами на квартиру, приїхав і побачив весь цей жах.

Речі розкидані, стіни розписані нецензурною лексикою, вибиті вікна і двері. Цінні речі - вкрадені.

Євгенія Андреєва, жителька Бучі:

Ми всі дуже плакали, якщо чесно.

Відновити зруйноване житло - власними силами подружжя Андрєєвих - не змогло. Таких фінансів не мали. Тож звернулися за допомогою.

Євгенія Андреєва, жителька Бучі:

В телеграмі побачили, що можна подавати на "єВідновлення" і чоловік каже: "Подавай". Бо квартира ж на мене записана, я одразу зайшла в дію, нажала "єВідновлення", там вже були підтягнуті мої дані про моє майно. Буквально дві секунди.

І менше ніж за місяць - їм подзвонили. І повідомили, що чекайте на комісію.

Євгенія Андреєва, мешканка Бучі:

І буквально через пару днів прийшла бригада чоловіків. З планшетом один перевіряв документи, другий фотографував, третій калькулював пошкоджені метри квадратні.

Комісія нарахувала пошкодженого майна на 129 тисяч гривень. Євгенія опинилася в першій тисячі кому держава за програмою "єВідновлення" допомогла у відновленні власного помешкання.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій:

Вже зформовано понад 500 комісій, і серед 27 тисяч заявок - 10 тисяч вже опрацьовуються комісією, вже більше тисяча людей отримали виплати на електронні карти, які були створені спеціально для цієї послуги "єВідновлення".

Програма "єВідновлення" створена за підтримки міжнародних партнерів, серед яких і USAID. Як просувають справи й чи використовуються гроші за призначення - до Бучі на власні очі пересвідчитися приїхала адміністраторка фонду Саманта Пауер.

Саманта Пауер, адміністраторка USAID:

Я була в багатьох зонах бойових дій, у країнах, які відновлюються після воєнних руйнувань. Є великий ризик з ресурсами, необхідними для реконструкції та відновлення. Люди, які найбільше потребують цих ресурсів, не отримують до них доступу. Те, що відбувається в Україні через програму "єВідновлення", я ніколи раніше не бачила. Технології дозволяють людям негайно одержувати допомогу, якої вони потребують.

Українські чиновники на чолі з віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайлом Федоровим на прикладі Бучі ознайомили американську делегацію з алгоритмами відшкодування збитків.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій:

Ця послуга найскладніша послуга за всю історію України, тому що тут є неймовірна кількість різних взаємодій з реєстрами верифікації інформації. І ця послуга - це не просто подача заявки, це реєстр, у якому неможливо змінити інформацію, вона вся зберігається. Це також перевірка інформації в базах чи реєстрах. Це робота комісій на місцях. І це інші інструменти, які, наприклад, як антифрод системи - на скільки ефективно використовуються кошти, які отримують громадяни.

А днями, каже Федоров, запустили ще й бета-тестування з відшкодування повністю знищеного помешкання.