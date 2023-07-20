Компенсація за знищене житло: у міністерстві розповіли про новий етап [ Редагувати ]
У четвер, 20 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська розповіла, про новий етап у програмі компенсацій за зруйноване житло.
Це наступний етап великого проєкту компенсації. Він передбачає надання компенсацій за знищене житло. Тобто те житло, яке неможливо відновити.
Наразі зазначений проєкт буде запущено, це буде його перший етап, для того житла, яке знаходиться наразі на деокупованій території України. Наразі люди можуть подати заявку на отримання компенсацій за таке житло. А надалі органи місцевого самоврядування, ми очікуємо, що це відбудеться орієнтовно за місяць, зможуть розглядати таку заявку і фізично нараховувати компенсації.
Нагадаю, що за рамками проєкту люди зможуть або придбати житло замість зруйнованого, або відновити свій житловий будинок на своїй земельній ділянці, якщо такий будинок був зруйнований.
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