У четвер, 20 липня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський розповів, чи може додатковий маршрут до портів України через територіальні води Румунії гарантувати безпеку та чи може стати виходом із ситуації у зерновій ініціативі.

Певним виходом може бути. Це перше. Друге - ми через території Румунії сухопутними коридорами, а також морськими з використанням певних каналів їхніх територіальних вод вивозимо зерно - це не є секрет. З квітня минулого року донецькі порти України активно використовуються, а також канали, які йдуть через Румунію, такі як Суліна, наприклад.

На питання, чи безпечно буде кораблям підходити до наших портів через води Румунії він сказав: