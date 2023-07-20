Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура в Telegram.

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з доводами прокурора САП і відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11.07.2023, яким продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі внесення застави у розмірі 75 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Князєв залишиться під арештом щонайменше до 8 вересня. При цьому у разі внесення застави йому потрібно буде виконувати низку умов.