Суд відмовився змінити запобіжний захід екс-голові Верховного суду [ Редагувати ]
Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву.
Про це повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура в Telegram.
"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду погодилася з доводами прокурора САП і відмовила в задоволенні апеляційної скарги сторони захисту на рішення ВАКС від 11.07.2023, яким продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі внесення застави у розмірі 75 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, Князєв залишиться під арештом щонайменше до 8 вересня. При цьому у разі внесення застави йому потрібно буде виконувати низку умов.
по темі
Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України
Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ у Київській області на підступах до столиці було збито всі ударні дрони противника рано-вранці в середу, 19 липня
Україна може виграти війну, оскільки росія крихка. НАТО своєю чергою дії як стримуючий фактор для рф
Збройні сили України стримують ворожі сили на Куп'янському та Бахмутському напрямках, місця воїнам вдається просуватись вперед
Російські загарбники здійснили невдалу спробу відновити свої позиції біля Старомайорського Донецької області