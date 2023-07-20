Все життя вони на всьому економили, збирали по копійчині на власну оселю, а коли таки купили заповітний будинок - його зруйнували російські снаряди. Наступний матеріал - про багатодітну родину з Бахмута, яка втратила все і переїхала на Буковину. Ольга Лучек продовжить.

Ось у цьому будинку, який раніше стояв пусткою, зараз мешкає Ольга та її восьмеро дітей. Сім'я з Бахмута. На Буковину приїхали декілька місяців тому. Тут поволі облаштовуються і лише спогад про рідне місто викликає смуток і біль. Ольга пригадує, як працювали в Бахмуті, як кожну копійку заощаджували на омріяний дім. І як все це перетворилося на руїну.

Ольга, переселенка з Бахмута:

Тяжко. Ми, звичайно, не допивали, не доїдали, недоодягалися, діти тих цукерок недобачили, коли купляли цей дім, бо все в дім йшло. Тяжко було на нього назбирати, а так взяли й забрали.

Саму ж війну мати з дітьми відчули ще у 2014-му. Тоді також переховувалися по підвалах і навіть одного з синів передчасно Ольга народила в укритті. А ранок 24 лютого для них розпочинався як зазвичай, бо ж метушившись біля 8 дітей, вона навіть не встигла почитати стрічку новин...

Ольга, переселенка з Бахмута:

Ранком встала, приготовила сніданок, завжди млинчики солоденькі роблю з чайком, дітей побудила, сорочечки, штанці випрасувала, рюкзаки оділи, виходимо з хати, дзвонить вчителька, і в сльозах каже: "Олю, війна".

А далі - 4 тяжких місяці життя у підвалах. Ольга пригадує, кожен день очікували, що вибухи як і колись, припиняться. Проте, цього разу ворог був жорстокіший...

Ольга, переселенка з Бахмута:

Рядом була школа, де мої діти вчилися, і туди влучила ракета, і там виходить 16 домів розбили, і попало чуть-чуть і до нас, вікна повилітали й потолки потріскалися, і ми за ніч зібрали ті сумки, документи. Усе там залишилося. Там дітей стільки залишилось, батьки не вивозили, а скільки діток там померло, там багато діток померло.

Евакуація з дітьми була непростою. Спершу дісталися до Рівненщини. Жили там деякий час. Потім переїхали на Буковину. Тут їм підібрали порожній будинок. Родина навіть вже господарство завела. Мають курей, качок та двійко кіз. Мріють ще завести корову і свиней. А ось у цих хатинках мешкають кролиці, їх підгодовує 10-річний Олексій, каже скоро матиме поповнення, тож не шкодує смаколиків.

Олексій, переселенець з Бахмута:

Вона любить їсти траву і сіно, вона породиста. І її порода називається бабочка. І у нас ще там є кролик, і він теж породистий.

Погодувавши кролів Олексій з меншими братами вирушає до качок.

Допомагають матері й старші доньки. Дбають про менших. А батьки тим часом мають можливість заробити грошей, бо ж роботи не цураються.

Ольга, переселенка з Бахмута:

Черешеньку рвали у старости нашого, потім в сусідів ми гарбузи пололи, у сусідів внизу черешню збирали, малину пололи, ми їм допомагаємо, вони нам, от сьогодні дзвонить сусід: "Ольго, в тебе є огірки?", кажу: "Немає", а він каже: "Приходь за огірками".

Тут всі змалку навчені працювати. Мають і власні інструменти, ось Ольга хвалиться нещодавно придбаною пилкою та бензокосою. Лад наводять і на своєму подвір'ї, і там, де їх просять.

Ольга, переселенка з Бахмута:

Якась копійчина на той хліб, і цукерки кожен день купляти треба - уже є.

Та поміж роботою знаходять час і для дітей. На Буковині хлопці можуть безтурботно розважатися на батуті. Не відстає від старших і трирічний Владик.

Поки хлопці бешкетують, 13-річна Анастасія ділиться з нами маленькою приємністю. Розповідає, завжди мріяла про собаку хаскі й одна з місцевих жительок подарувала їй ось цуценя.

Анастасія, переселенка з Бахмута:

Нам її подарували тут, у Чернівцях, ми коли гуляти виходимо, вона з нами бігає.

Поки діти нам показують своїх вихованців мама Ольга впорядковує цьогорічні заготовки на зиму. Наварила багато варення, каже, то малечі до млинців. За роботою жінка відволікається і навіть знову починає мріяти...

Ольга, переселенка з Бахмута:

Найбільша мрія - це придбати дім, щоб було своє, щоб якщо мене і чоловіка не стане, щоб дітям щось оставити…

А поки мама розповідає про мрії, Дмитрик - одну зі своїх вже здійснив. Навчився їздити на велосипеді.

І це лише початок здійснення їхніх мрій! А головна для всіх українців - Перемога - ще попереду. І родина вірить, невдовзі ЗСУ виженуть всіх окупантів з української землі.