ЄС виділить до 20 млрд євро на оборонні потреби Україні - Боррель [ Редагувати ]
Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України. Кошти будуть надані через "спеціальну секцію" в рамках Європейського фонду миру.
Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
"Це все той самий інструмент, Європейський фонд миру, який працював дуже добре. Ми будемо продовжувати його використовувати, але з окремим розділом у ньому, з конкретним фінансуванням, яке можна оцінити за цифрами, про які я говорив", - заявив він.
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