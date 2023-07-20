Ще на початку літа чоловік радів - соняшник зійшов добре.

Другий рік без врожаю. Вода на полях Снігурівського району через підрив Каховської ГЕС простояла там надто довго, і навіть досі не скрізь зійшла. Відтак усі посіви загинули. У загальних масштабах для Миколаївського регіону ці втрати невеликі, а от для постраждалих фермерів - критичні.

Чи зможуть працювати аграрії на цих землях далі, - дізнаватися наші кореспонденти.

Володимир показує один зі своїх підтоплених земельних наділів. Коли на початку червня Інгулець розлився, поле повністю опинилося у воді.

Стовп води піднявся майже на 3 метри. А зійшла вона лише на початку липня. Від соняшника, висадженого тут навесні, нічого не лишилося.

Володимир Савчук, постраждалий фермер:

Ми думали, що побуде воно днів 2, якби зійшло, то воно спаслося б. А так воно було більше неділі. То пропало. Воно просто задихнулося. Без світла, без кисню. Все пропало.

Минулий рік теж виявися втраченим. Снігурівщина була в окупації майже 8 місяців. А поле Володимира опинилося у "сірій зоні", під постійними обстрілами. Цієї весни чоловік вирішив взятися за роботу. Спочатку самотужки його розмінував.

Жигулями своїми. Те, що можна було витягувати, витягував. Те, що не можна, то гукали ДСНС. Сапери приїжджали. Запитував саперів, як робити. Люди дали мені книгу, як треба правильно робити.

Ще на початку літа чоловік радів - соняшник зійшов добре. А вже сьогодні змушений задискувати поля. Там, де ґрунт трохи підсох.

Володимир Савчук, постраждалий фермер:

Вологи багато, щоб така волога залишилась на осінь, на посів, то сходи будуть - чудові.

Ймовірно через підтоплення якість ґрунту погіршилася, переймається фермер.

Марина Михайловська, кореспондентка:

На цьому полі теж мав бути соняшник. Зараз немає нічого. Земля тут не настільки висохла, щоб її обробляти. Вона навіть побіліла від великої солоності води.

І це велика проблема для полів побіля Інгульця. Окремі ділянки й досі у воді. Про свої втрати фермери говорити не хочуть. Більше переймаються тим, що сіятимуть цього сезону. Купити самостійно насіння немає за що. Кажуть, потребують допомоги держави. Або небайдужих колег-аграріїв.