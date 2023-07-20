Як зазначили, у Міністерстві інфраструктури України: мета російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки.

Три доби поспіль ворог атакує південь України. Терористи вдарили по Одещині та Миколаївщині ракетами морського, повітряного та наземного базування.

Для Одеси три минулі ночі були найважчими від початку широкомасштабного вторгнення. Напередодні ворог спрямував на область 31 ракету. Серед них "Калібри", "Онікси", Х-22. А також 32 ударні безпілотники.

Нинішньої ночі сталася чергова атака. Противник цілив по зернових терміналах та портовій інфраструктурі, втім понівечив дитячий садок, житлові будинки та офісну будівлю в центрі міста. Кілька годин в руїнах шукали двадцятиоднорічного охоронця комплексу. На жаль, його знайшли мертвим. Далі - Марія Тарасова.

Олег, житель Одеси:

Дочь позвонила, она сейчас за границей. Папа с мамой уезжайте быстро. И мы уехали. И это нас спасло. Потому что, видите сами. Тут вот голова должна была быть. Вся в стеклах засипана.

Людмила, жителька Одеси:

Нас Бог уберег. Вы видите, у нас не было шансов быть здоровыми. А может быть даже и живыми.

Олег з Людмилою мешкають в самому серці Одеси, у кварталі, який став епіцентром вибуху. Цієї ночі терористи вдарили по області безпілотниками та ракетами: морського, повітряного і наземного базування. Сили ППО знищили 12 "Шахедів" та два "Калібри". Проте, всі ракети нейтралізувати не вдалося, серед них складні для ураження надзвукові "Онікс" та Х-22.Одна з ракет вдарила у середмістя Одеси.

Лариса Блінова, жителька Одеси:

Я вот здесь сплю, вскочила, хотела тапочки одеть. И меня как швирануло - очнулась там.

Найбільше постраждала чотириповерхова будівля, в якій розташований банк та офіси логістичних компаній. У мить прильоту в ній було кілька охоронців. Одразу після вибуху розпочалася пожежа, яка охопила 500 квадратних метрів. Рятувальники приборкали вогонь, та витягли з-під завалів одного з працівників комплексу.

Владислав Севергін, заступник директора Одеської лікарні:

63-річний чоловік з множинними осколковими пораненнями голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. З черепно-мозковою травмою, з великим уламком в шиї, з раною голови. Він був прооперований, найбільш крупні уламки були видалені. Знаходиться в стані середнього ступеня важкості.

Доля ще одного охоронця довго лишалася невідомою.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області:

Поки є інформація про те, що під завалами може знаходитися людина, то рятувальники будуть працювати на місці. Без важкої техніки.

Годинами рятувальники обережно розбирали завали. А поруч чергували батьки зниклого двадцятиоднорічного охоронця.

На жаль, дива не сталося.

Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації:

Ми всі сподівалися, що він - живий. Оскільки бачили по камерах, що він забігав у приміщення підвалу. Але, на жаль, ракета влучила в момент, коли він заходив до цього приміщення. І сталося лихо.

Загалом під час нічної атаки на Одещину постраждали вісім людей, з-поміж них і дитина. пошкоджені всі будинки у кварталі. Вибиті вікна, кажуть мешканці, це не найбільша їх проблема.

Поруч з епіцентром вибуху так званої "високоточної" зброї терористів опинилося генеральне консульство Китаю в Одесі. Будівля установи пошкоджена. Також постраждали приміщення дитячого садочка. Ліжка, стільці та іграшки поховані під уламками каміння та скла.

За три доби ворог спрямував на Одещину десятки ракет та дронів. Рекорд був встановлений напередодні. 31 ракета та 32 ударні безпілотники за одну ніч. Чимало з них було збито. Проте, уламки впали поруч з житловими кварталами. Повибивало понад 1000 вікон.

Другий день поспіль комунальники збирають інформацію про пошкодження, а люди, не очікуючи компенсацій, починають відновлювати житло.

Вадим, житель Одеси:

Квартира. Машина. Все. Будемо своїм коштом на даний час, щоб не чекати, бо літо, маленька дитина, визвали майстра.

Під час атак було знищено і кілька великих складських комплексів.

Ілля, орендар складського приміщення:

Вообще обидно, годы работы и так. У кого-то вся их работа в этом помещении.

Тетяна, орендарка складського приміщення:

Что говорить, пойдете - посмотрите. Там - нечего! Просто пожар и руины. Люди там многие с этого живут, семьи их живут. Говорят, что там в тысячи долларов. Думаю, что нет. Там 4 ряда пролетами.

Проте, вочевидь, головною ціллю нічних атак терористів стали саме об'єкти, задіяні у зерновій угоді. За три ночі ворожі ракети поцілили в зерновий та олійний термінали в Чорноморському порту, пошкодили інфраструктуру міжнародних та українських трейдерів і перевізників, резервуари та причали Одеського порту. Як зазначили, у Міністерстві інфраструктури України: мета російських терористів - знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки.