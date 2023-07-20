Атака на Кримський міст: як вдалось здійснити спецоперацію [ Редагувати ]
Удари по Одесі та Миколаєву - помста за Кримський міст. Так у рашистському Міноборони прокоментували атаки на південь України. Пошкодження цього стратегічного об'єкта спричинило справжню паніку в росіян. І стало несподіванкою, як для окупаційної влади, так і для очільника кремля.
Як вдалося здійснити спецоперацію? І чому росіяни масово тікають з півострова - розкаже Даніїл Снісар.
Вдруге за 9 місяців. На цьому тижні, гордість кремлівського диктатора, Кримський міст - знову похитнувся.
Ростислав Балабан, політолог:
Знакова подія - безумовно. Тому що міст будувався виключно з метою окупації України.
Все відбулося у ніч проти понеділка. Коли у районі переправи пролунало, щонайменше, два вибухи - їх добре чули у Керчі.
А згодом - і побачили. На одній з ділянок мосту - згасло світло.
У перших заявах окупанти були небагатослівні. Мовляв, "щось сталося".
Масштаби цього "щось" - світ побачив на світанку, завдяки відео очевидців - одна з секцій дорожньої плити повисла над водою, з'єднання дороги у протилежному напрямку - теж зазнало деформації. Рух мостом був перекритий в обидва боки. У цей час на під'їздах до нього утворилися багатокілометрові затори.
- Ребята, мост закрыт! - Стоит пробка и даже далее. - Взорвали мост перед нами прямо. Не могли хотя бы на час попозже взорвать?
Окупанти висунули версію - міст атакували надводними плавзасобами.
Мовляв, саме такі за день до атаки мосту - росармія ліквідувала під Севастополем. Підрив мосту в росії кваліфікували, чомусь, як теракт. Цей наратив - просували й кремлівські пропагандисти.
До речі, того дня у них була істерика.
- Они наш мост бьют уже второй раз! А мы еще ни одного! Следующий шаг - избавиться от существования Украины. Только так мы сможем остановить теракты.
Керченський міст - логічна ціль для України. Зброя, техніка, особовий склад - це все окупанти транспортували Керченським мостом.
Валерій Кондратюк, генерал-лейтенант, голова служби зовнішньої розвідки (2020-2021):
Під час нашого контрнаступу, саме цим мостом перекидалися новостворені частини й з'єднання 40-го армійського корпусу, який був сформований на території Краснодарського Краю. І саме ці підрозділи знаходяться сьогодні на полі бою в Запорізькій області. І тому для нас зупинити подальше посилення ворога - було дуже важливо саме з військової точки зору.
Підрив паралізував транспортне сполучення. Чи не єдиний шлях залишити півострів - суходолом, через тимчасово-окуповані території.
Іван Федоров, міський голова Мелітополя:
Наразі збільшилися потік суттєво. Черги на трасі 10-15 кілометрів. Зросла кількість людей, які хочуть побігти з тимчасово окупованого Криму, тому що розуміють, що українські військові точно його звільнять.
Хоча, зараз, окупаційна влада, ніби то відкрила проїзд мостом - однією смугою, лише для легкових автомобілів... Але цей маршрут - втратив популярність. Бо ж раптом "бавовна" повториться?
Ростислав Балабан, політолог:
Я думаю, що буде друга серія. Це не виключається. Зрозуміло, що бетонну конструкцію надзвичайно важко знести. Ця артерія постачала паливо і зброю для того, щоб вбивати українців. Не для оборони, не для якихось інших цілей. Тому, підкреслюю - ціль абсолютно легальна для військових дій.
І захищеність цієї цілі явно кульгає.
Вибух фури на переправі у жовтні минулого року став несподіванкою для країни-агресорки. Після "бавовни" - кремлівські генерали постійно звітували про те, що тепер міст - це непідступна фортеця.
Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:
Вони почали робити домашню роботу, росіяни почали перевіряти всі автомобілі, які намагаються заїхати на Кримський міст на наявність вибухівки. Українська спецслужба пішла по іншому шляху - вона доставила цю вибухівку надводним шляхом. Знайшли прогалини, де не вистачає цих технічних елементів захисту.
Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":
Доводиться констатувати з приємністю, що, не зважаючи на те, що український флот, де-факто у Чорному морі не діє. Проте за допомогою морських дронів є можливість вражати стратегічно важливі цілі.
Які саме дрони? І де їх виробляють - поки що це таємниця. В СБУ пообіцяли розказати деталі спецоперації після нашої перемоги. Відомо, що у ній також були задіяні військово-морські сили.
Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ:
Вони разом співпрацювали у цій операції. СБУ долучило до операції наших спеціалістів, які можуть виготовляти такі дрони. Є велика команда, яка працює над цим. Для того, щоб покращити їхню якість - кількість вибухівки, дальність ходу, непомітність.
Свою ефективність ці засоби вже доводили. Завдяки нашим пілотам, на дно Чорного моря вдалося відправити не один ворожий катер.
Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог":
Можна згадати, що в жовтні минулого року саме надводні морські дрони, СБУ і ВМС - разом провели атаку на кораблі Чорноморського флоту рф - прямо у бухті Севастополя, який, начебто, був міцно захищений, і тоді вразили там декілька кораблів.
А поки Кримський міст відпочиває - на самому півострові теж квітне "бавовна", з новою силою.
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