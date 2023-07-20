Однією із вимог МВФ було повернення власне до системи оподаткування, до системи перевірок бізнесу - та, яка існувала у довоєнний час. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила народний депутат, членкиня комітету ВР з питань бюджету Леся Забуранна.

"Однією із вимог МВФ було повернення власне до системи оподаткування, до системи перевірок бізнесу - та, яка існувала у довоєнний час. І, за підрахунками Міністерства фінансів, аналітиків власне повернення оподаткування, усіх тих вимог і норм дозволить залучити до кінця року до державного бюджету близько 8 млрд грн. Дійсно, сьогодні ми маємо суттєву підтримку від наших зовнішніх партнерів. Якщо ми говоримо загалом, то більше 42 млрд доларів ми очікуємо за 2023 рік, уже надійшло 26,4 млрд доларів саме прямої підтримки бюджетної і відповідно ми маємо виконувати вимоги наших партнерів, подобається нам чи ні", - зазначила Забуранна.

Вона додала: "Це є один із критеріїв продовження співпраці та фінансування в першу чергу саме цивільних видатків, які стосуються життєдіяльності громадян".