Голодні ігри від москви. Політики, зернотрейдери, аграрії та споживачі українського збіжжя думи думають, як після виходу росії із Чорноморської ініціативи, забезпечити його постачання.

Україна наполягає: за наявності політичної волі партнерів "зерновий коридор" може існувати й без участі москви.

Однак поки політики та бізнес зважують ризики, якими може загрожувати країна-агресорка.

Чи є майбутнє "зернової угоди"? І які варіанти виходу з ситуації? - розбиралися наші кореспонденти.

Мішок зерна і пляшка олії - такі нехитрі харчі - величезний скарб для 12 мільйонів жителів Ємену, країни, де половина населення живе на межі голоду.

Продукти, що надійшли з України як гуманітарна допомога від Світової продовольчої програми, розподіляють її представники. В організації пильно стежать за новинами про "зернову угоду", адже від цього договору залежить, чи матимуть їхні підопічні шанс вижити.

Річард Раган, представник Світової продовольчої програми в Ємені:

Тут, у Ємені, ми були найбільшими бенефіціарами гуманітарної допомоги від Чорноморської зернової ініціативи. Тепер вона призупинена, і я сподіваюся, що лише призупинена. Я хотів би закликати сторони, які беруть у ній участь, зглянутися на людей, які страждають у всьому світі й залежали від цієї допомоги.

Припинити блокаду українських портів росію закликає уся міжнародна спільнота. Україна ж веде перемови з Туреччиною та ООН про можливість продовження роботи Чорноморського зернового коридору без участі країни-агресорки. Президент Володимир Зеленський доручив МЗС активізувати контакти з партнерами для збільшення тиску на кремль. За його словами, бізнес готовий працювати у такому форматі.

Володимир Зеленський, Президент України:

Компанії, які орендують кораблі, і компанії, які є трейдерами тієї чи іншої агропродукції, вони самі вже давно звертаються до нас і кажуть, що ми готові на себе брати відповідні ризики. Якщо держава дає нам на це дозвіл, ми підемо і будемо також брати на себе відповідні ризики. Тут я також чекаю від Міністерства інфраструктури й від наших військових чіткий план, якщо це робити, як це може бути.

Україна апелює до прецеденту в листопаді торік, коли разом з Туреччиною й ООН успішно проводила судна зерновим коридором без росії. Однак нині кремль глухий до усіх закликів і відверто погрожує.

З 20 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Відповідно країни прапора таких суден вважатимуться залученими до українського конфлікту на стороні київського режиму.

Без зайвих емоцій - на такі закиди з боку країни-агресора - зробили симетричну заяву і в українському Міністерстві оборони.

Доля крейсеру "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів російської федерації та українських морських портів, які знаходяться на тимчасово окупованій росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Окрім того - як повідомили США - росія додатково замінувала підходи до українських портів та планує провокації, щоби звинуватити у них Київ. А за оцінками британської розвідки, кремль прагне заблокувати будь-яке торговельне судноплавство з України.

На тлі таких новин, деякі міжнародні страхові брокери уже призупиняють свої програми з експорту зерна з України.

Джим Маккормік, аналітик аграрного ринку (США):

Так, є розмови про те, що навіть якщо росія вийшла з "зернового коридору", зерно все одно вивозитимуть з Чорноморського регіону. Та запускаючи ракети, росіяни фактично атакували один із задіяних портів. Тож страховики зараз роблять переоцінку, чи захочуть вони застрахувати кораблі, які прямують по суті в зону бойових дій.

Тим часом у Всеукраїнській аграрній раді кажуть: давно зрозуміли - через постійні погрози й шантаж з боку країни-агресорки - покладатися лише на Чорноморську ініціативу не доводиться. Тож уряд та вітчизняні виробники розробили альтернативні шляхи вивезення продовольства. Щоправда, така логістика й обходиться дорожче - на 40-45 доларів на тонні.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Річкові порти продемонстрували свою ефективність. І вже зараз спроможність експортного потенціалу через Дунай сягає порядку двох з половиною мільйонів тонн зерна щомісяця. І є потенціал зросту відповідно ще на мільйон тонн, і перемовини про це тривають між нашою і румунською стороною. Але є одна проблема, що до портів річкових потрібно доїхати.

Разом з тим фінансову та дипломатичну допомогу у відвантаженні українського зерна обіцяють надати США. Застосовувати свою інфраструктуру також запропонувала Хорватія. Розглядається маршрут через головний порт Литви. Та інші шляхи. Паралельно з роботою з деблокування Чорноморських зернових коридорів.

Михайло Подоляк, радник Президента України:

Переговори на всіх рівнях ідуть. Тут потрібно було б додати певний мандат ООН на створення такого собі військового патруля, у який би увійшли країни, які мають доточення до регіону. Мається на увазі Туреччина, Болгарія чи будь-які інші. Тому переговори їдуть, просто, мені здається, треба дочекатись моменту, коли це може спрацювати.

Та поки розвідники оцінюють ступінь адекватності країни-агресорки, а дипломати продовжують свою роботу, українські аграрії впевнені: Чорноморська ініціатива відновиться у тому чи іншому вигляді.

Денис Марчук заступник голови Всеукраїнської аграрної ради:

Ми зі свого боку як країна всі зобов'язання, що беремо, виконуємо, і готові виконувати далі. Тобто це допуск до української інфраструктури портів, це можливість здійснювати завантаження зерновою групою, і відповідно навіть гарантування безпеки в територіальних водах України, на що ми виділяємо з державного бюджету в районі 500 мільйонів доларів на страхування міжнародних суден, які будуть заходити на нашу територію.

Тим часом Чорноморська невизначеність уже вплинула на світовий ринок зерна. Від минулої п'ятниці ціни на пшеницю та кукурудзу у середньому підскочили на 10%. Хоча днями здорожчання уповільнилося. Адже бізнес розраховує, що міжнародна дипломатія усе таки схилить москву до цивілізованої поведінки.