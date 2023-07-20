Україна потребує більше протимінного обладнання для контрнаступу - Мусієнко [ Редагувати ]
В одній із публікацій The Washington Post було сказано, що Україна отримала 15% обіцяного протимінного обладнання станом на початок наших контрнаступальних дій. Україна очікувала більше. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"В одній із публікацій The Washington Post було сказано, що Україна отримала 15% обіцяного протимінного обладнання станом на початок наших контрнаступальних дій. Ми очікували більше. Зараз мова йде про те, що потрібно прискорити постачання того, що було обіцяно і плюс наростити. "Рамштайн" так само зараз акцентував увагу на цьому і пакет допомоги, який був напередодні оголошений США на 1 млрд 300 млн, який так само включає протимінне обладнання", - зазначив Мусієнко.
Він додав: "Ми стикаємось із тим, що не тільки на півдні, але й на сході є певні позиції, де так само є заміновані ворогом і їх потрібно розчищати. Наша потреба в цьому дійсно значна".
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