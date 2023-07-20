До ситуації на фронті. Лимано-Куп'янський напрямок залишається лідером з артилерійських ударів. Лише за минулу добу по українських позиціях різними типами росіяни завдали понад півмільйона ударів.

Але локального успіху ворог не має, ініціатива на полі бою в наших руках. Про це звітують в ЗСУ.

На півдні наші військові просуваються щодня на сотні метрів, буквально прогризаючи оборону противника. Спекотно на Бахмутському напрямку. Попри потужний спротив, Сили оборони там штурмують і тиснуть ворога на флангах. Звісно, успішність штурмів залежить від вишколу бійців.

Як тренуються штурмовики - бачив наш воєнкор Ігор Левенок.

Український наступ! Наші військові щоденно просуваються вглиб ворожих позицій відтісняючи окупантів.

Ми працюємо на характері. Або ти гинеш під вогнем артилерії, або ти вбиваєш противника. знищуючи його на відстані два метри, п'ять, десять, тобто це дуже ближній бій…

Ближній бій. Як українські десантники штурмують ворожі позиції!

- Граната! - Пішли! - Давай наліво! - Контролю, зачищайте там, пройдіть п'ять метрів!

Так виглядає просування та важка робота, яка стоїть за кожним відвойованим метром.

Цей результат досягається неймовірними зусиллями й неймовірним потом…

Ворог чинить шалений опір. Ексклюзивні кадри зачистки української землі від рашистів.

Короткими перебіжками, прикриваючи один одного, вони стрімко наближаються до позицій умовного ворога. Лунають автоматні черги, в окоп противника летять гранати.

Ближній бій, штурм ворожих позицій та зачистка окопів. Мета - прорватися крізь лабіринт захищених вогневих точок і бліндажів, де закріпилися окупанти.

Ігор Левенок, кореспондент:

Штурми ворожих позицій, він досягається неймовірними зусиллями, неймовірним потом і, як хлопці кажуть, характером. І от зараз наші воїни-десантники якраз відпрацьовують штурм ворожих окопів.

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади нині тиснуть московитів під Бахмутом. Знають, чим краще вони відточать свої навички, тим більше шансів виконати завдання та вийти з бою живими.

Антон, інструктор з бойової підготовки 80-ї ОДШБ:

Розумієте, я вам просто поясню тактику, коли група висовується з наших позицій, вона попадає в "сіру зону" між нашими позиціями й позиціями противника. Це все пристріляні артилерією місця. Наші пацани просто вриваються в окопи до противника. Це скажемо так, треба бути духовитим воїном на характері. Армії НАТО так не воюють. В них авіація, в них ракети, в них флот, який запускає мільйон видів озброєння. Тому в них війна по-іншому, а в нас війна - на характері. Тому нам треба артилерії більше, авіації.

Захоплення окопу - це складна робота. Її успіх залежить від ретельного планування з урахуванням особливостей ландшафту і погоди, шляхів відходу та евакуації. А також дій командирів.

Станіслав, головний сержант роти 80-ї ОДШБ:

Іноді бувають непередбачувані ситуації... Іноді треба накрити їх артою.

Окрім бойових навиків і тактичного планування, для захоплення окопу потрібно ще дещо. В українській мові є таке слово лють, каже боєць на псевдо "Конан" з Харківщини.

А це вже кадри реального штурму російських позицій.

Є "чмобікі", які хочуть жити, і вони відстрілюються. Є такі, які бояться висунути голову. Тобто просто гранатку, і вони в полон здаються. Тобто заходимо і навіть іноді, коли вони дають нам опір трохи, то ми повдавлюємо вогнем, заходимо двієчками. Зайшли, і вони хоча й відстрілювалися, ми взяли сім полонених і тринадцять убили. Потому що вони не хотіли здаватися, але то вже їхня судьба. Ми пропонували їм життя. Це були мобілізовані із Севастополя…

Втім, після успішних наступів ЗСУ у Харківській та Херсонській областях країна-агресор зробила висновки. Московити ґрунтовно зміцнили оборону по всій лінії фронту.

Антон, інструктор з бойової підготовки 80-ї ОДШБ: