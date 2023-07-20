США підтвердили використання Україною касетних боєприпасів проти рф [ Редагувати ]
Білий дім підтвердив, що касетні боєприпаси, надані США, були використані Україною проти росії.
Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі підтвердив, що касетні боєприпаси, надані США, перебувають в руках України та застосовуються на полі бою.
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