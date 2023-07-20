Успіх на кількох напрямках: Залужний розповів Міллі про контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Серед іншого, вони обговорили контрнаступ Збройних сил України.
Про це повідомляє Залужний в Telegram.
Залужний детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту.
"Збройні сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни - Герої", - заявив головнокомандувач.
При цьому Залужний і Міллі окремо обговорили питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.
"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", - додав Залужний.
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