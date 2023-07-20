"Ветеранські помічники" і персональні консультанти у Центрах надання адмінпослуг. Міноборони й Міністерство у справах ветеранів розмірковують, як спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій для військовослужбовців. Цей статус надає право на пільги та соціальний захист від держави.

Втім, на практиці бійці мають долати серйозні бюрократичні перепони, аби отримати посвідчення УБД. З якими труднощами стикаються - розкаже Олена Логінова.

Ігор Токовенко - чинний військовослужбовець Збройних сил України. З нами спілкується по відеозв'язку, адже перебуває на лікуванні. Ігор розповідає: мобілізувався ще на початку повномасштабного вторгення у березні минулого року. Брав участь у бойових діях на Ізюмському напрямку, а потім в Бахмуті та Соледарі. Але коли вирішив поцікавитися отриманням статусу учасника бойових дій - несподівано стикнувся з проблемою...

Ігор Токовенко, військовослужбовець Збройних сил України:

З'ясувалося, що оформити статус учасника бойових дій буде дуже складно або неможливо, тому що той підрозділ разом з іноземними добровольцями, в якому я був - це був тимчасовий військовий орган - зведена бойова група, і він є не штатним, а тому в ньому журнал бойових дій не війся.

А от якраз витяг з журналу бойових дій чи льотних книг для авіації - один з ключових документів для підтвердження участі воїна у бойовому зіткненні та подальшого отримання статусу УБД.

Ігор Токовенко, військовослужбовець ЗСУ:

Тобто в мене є на підтвердження необхідний документ, довідка про безпосередню участь у бойових діях, але немає витягу з журналу бойових дій, бо такий журнал просто не вівся, і такі ситуації бувають як в подібних випадках, коли це нештатний підрозділ, а також вони можуть бути й коли цей підрозділ штатний, але в нього така книга згоріла або втрачена.

Ігор каже: в його випадку ситуація має вирішення, адже він зараз служить в іншій частині на іншому напрямку і може отримати статус УБД з цієї ділянки фронту, але для інших військових може стати перепоною...

Збір та оформлення необхідних документів і обізнаність самих військовослужбовців - куди їх подавати - найпоширеніші проблеми в отриманні статусу. Особливо складно було на початку.

Руслан Приходько, директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України:

Досить велика проблема лежить на площині оформлення відповідних документів самими військовими частинами Починалася гра цими документами, бо відправляли точно не туди куди потрібно, точно не те що там мало бути, тому дуже багато і відмов було. І це призвело до певного суспільного резонансу. Наразі це робота відлагоджена.

Статус учасника бойових дій надає військовослужбовцю пільги й соціальні гарантії від держави - серед них безоплатний проїзд, пільги на комунальні послуги, іпотеку, безоплатне навчання тощо. Але є важливий момент отримати такий статус можуть не всі військовослужбовці - є один винятковий критерій ...

Руслан Приходько, Директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України:

Має бути безпосередня участь в бойових діях, яка представлена безпосереднім бойовим зіткненням з ворогом. Якщо розмежувати умовно військовослужбовця, який служить в тиловій частині або в частині забезпечення і сам безпосередньо не бере участі в бойових зіткненнях - відповідно право на отримання такого статусу немає, він автоматично не матиме всіх необхідних документів, і відповідно комісія не зможе прийняти по ньому позитивне рішення.

Є два шляхи отримання посвідчення учасника бойових дій. Якщо військовослужбовець продовжує службу - документи по ньому формує його військова частина. І у цьому випадку на розгляд комісії папери направляє командир. Якщо ж боєць службу закінчив, він особисто звертається до ТЦК, раніше військомати. І вже ТЦК направляє пакет документів на розгляд комісії. Експерти наголошують, перед подачею на статус - усі дані треба ретельно перевіряти!

Наталія Фещик, адвокат, член правління Громадської організації, яка працює у сфері захисту прав військових:

Отримавши документи, рекомендую їх перепровірити на предмет граматичних помилок, описів прізвища, ім'я, по батькові. Кожен військовослужбовець має перевірити сам грамотність і правильність своїх ідентифікуючих даних, тому що через такі елементарні граматичні помилки, через неправильне заповнення рапорту, через неналежної якості фотографії й тому подібне, ваш процес отримання вами статусу учасника бойових дій може затягуватися.

У випадку, якщо все зроблено правильно - але у наданні статусу все ж відмовляють і військовослужбовець вважає це незаконним - єдиний шлях - подавати до суду. Але краще до цього не доводити. Тож в Міністерстві у справах ветеранів разом з Міноборони оптимізують процес подачі - прийому документів. Розроблено детальний алгоритм дій для отримання статусу УБД, який розміщено на сайті відомства. Також запроваджують єдині вікна у Центрах надання адмінпослуг для персональної роботи з військовослужбовцями й ветеранами.

Руслан Приходько, Директор Департаменту соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України:

Поряд з цим ми запроваджуємо на сьогодні пілотний проєкт в чотирьох областях України по створенню системи ветеранських помічників. Тобто комунікатором між державою і ветеранами. Це буде особа, яка буде сама ініціативно виходити до ветерана, яка буде пропонувати йому допомогу в будь-якому із процесів, зокрема в процесі оформлення документів.

Працюють також і над важливим питанням - цифровізації. Іде робота над електронним документообігом в армії, щоб уникнути випадків плутанини, втрати документів або записів у журналах бойових дій.

Наталія Фещик, адвокат, член правління Громадської організації, яка працює у сфері захисту прав військових:

У багатьох випадках людина змушена сама бігати інколи по всій Україні, інколи на протезах, інколи без кінцівок з метою отримання різних документів та інформації. Багато що планується робити в цифровому вигляді, тому це також відповідно спростить процедуру, і це відноситься не тільки до статусу УБД.

Ще одна деталь - термін отримання посвідчення. Якщо усі документи було оформлено вірно, статус УБД буде надано за 30 днів.