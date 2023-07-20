В результаті підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року на контрольованій урядом території загинула 31 людина.

Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", - розповів Клименко.

При цьому остаточної інформації щодо матеріальних втрат наразі немає. Підрахунок все ще триває.

"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема", - заявив він.