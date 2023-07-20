Голова МВС озвучив офіційну кількість загиблих від руйнування Каховської ГЕС [ Редагувати ]
В результаті підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року на контрольованій урядом території загинула 31 людина.
Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко в інтерв’ю "Радіо Свобода".
"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа. 29 – це Херсонська область і два громадянина загинули в Миколаївській області", - розповів Клименко.
При цьому остаточної інформації щодо матеріальних втрат наразі немає. Підрахунок все ще триває.
"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема", - заявив він.
по темі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до 5 млрд євро на рік на оборонні потреби України
Вищий антикорупційний суд залишив без зміни запобіжний захід колишньому голові Верховного суду Всеволоду Князєву
Вночі під час масованої атаки по Україні російські окупанти атакували курортну зону в районі Коблевого Миколаївської області. Дві людини отримали поранення
Росіяни продовжують грабувати мирне населення на окупованих територіях. В тому числі, вони знову почали вивозити українське зерно