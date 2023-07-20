Найманці ПВК "Вагнера" загрожують Польщі та східному флангу НАТО.

Про це попередив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, повідомляє Novinky.

"Ми повинні стежити за тим, що відбувається, тому що вони намагаються дестабілізувати східне крило НАТО і хочуть, щоб ми були слабкими. Ми ж намагаємося проявити спільну твердість", - наголосив польський прем'єр.

Він також додав, що Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони.