Прем'єри Чехії та Польщі обговорили загрозу ПВК "Вагнера" у Білорусі [ Редагувати ]
Найманці ПВК "Вагнера" загрожують Польщі та східному флангу НАТО.
Про це попередив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою, повідомляє Novinky.
"Ми повинні стежити за тим, що відбувається, тому що вони намагаються дестабілізувати східне крило НАТО і хочуть, щоб ми були слабкими. Ми ж намагаємося проявити спільну твердість", - наголосив польський прем'єр.
Він також додав, що Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони.
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