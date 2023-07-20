Туреччина взяла на себе роль посередника, що дозволило їй не долучатися до західних санкцій проти росії.

Велика шахівниця Ердогана. Домовленості щодо "зернової угоди" рік тому закріпили за Туреччиною статус геополітичного лідера регіону. Президенту Ердогану досі вдається втримати крихкий баланс між Сходом і Заходом, а в російсько-українській війні виконувати роль посередника.

Яку партію розігрує турецький президент? Які вигоди має Анкара від "зернової угоди" та посередництва між воюючими сторонами? Думки фахівців зібрали наші кореспонденти.

Повернення героїв "Азову", гостинний прийом президента Володимира Зеленського, будівництво заводу "Байрактар" в Україні. Останні кілька тижнів Анкара відкрито і послідовно декларує свою прихильність до Києва.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Нема сумніву, що Україна заслуговує на членство в НАТО. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб повторити те, що завжди відстоював. У справедливому мирі немає переможених. Попри розбіжності у розумінні між двома сторонами, ми щиро прагнемо, щоб вони повернулися до мирних переговорів.

У кремлі на це відповідали стурбованістю, однак різких рухів Москва не робила. Відносини між росією та Туреччиною складні, проте робочі. Через розв'язану війну в Україні, Анкара залишилася для москви фактично єдиним вікном у світ, вважає старша аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики:

російський влив ослабнув у регіоні й далі слабне. З точки зору Туреччини, заколот Пригожина проявив слабкість путіна, і це добре зіграло на руку Ердогану. Він з тих лідерів, які нюхом чують слабкість, до того ж у путіна зараз дуже мало друзів у світі. Навряд чи Ердогана можна назвати другом, такого між ними я не бачила. Це взаємовигідна співпраця. Але що слабшим стає путін, то більше вигод має Ердоган.

Великою перевагою для Ердогана стало посередництво у Чорноморській зерновій угоді. Туреччина взяла на себе роль посередника, що дозволило їй не долучатися до західних санкцій проти росії. Багато росіян переїхали в Туреччину, і ця країна стала тихою гаванню для російських товстосумів, зазначає політолог Олексій Буряченко. Вони розміщують там свої активи, а Росатом уже побудував перший блок атомної електростанції Аккую. Такі вливання вкрай потрібні ослабленій економіці Туреччини. А ще ж дешевий російський газ. І це лише те, що лежить на поверхні. Політолог припускає, що між двома країнами можуть бути відносини й поза публічним полем.

Олексій Буряченко, політолог:

Туреччина, згідно з умовами зернової угоди, має знижку на закупівлю зерна.Тобто Туреччина із росії може брати зерно по дуже привабливій ціні. В рамках "зернового коридору" може купляти зерно з офіційною знижкою. А потім його перепродавати з дуже хорошою маржою для себе.

Виграші від посередництва у зерновій угоді є і в зовнішній політиці. Туреччина перебирає на себе геополітичну роль лідера. На думку політолога Буряченка, це чіткий сигнал Китаю - з ким треба мати справу в регіоні - на перше місце вийшла Анкара, а не москва. І що важливо - своїм лідерством та рішучою позицією вона впливає на країни тюркського світу, частина якого розташована на території російської федерації. Плюс Ердоган набуває іміджу рятівника світу від голоду.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики:

З гуманітарної точки зору, турки дуже не хочуть бачити, як багато африканських країн, з якими у них дуже добрі відносини, перебувають у скрутному становищі й помирають з голоду. Це дає Туреччині можливість підсилити свою присутність на міжнародній арені й просувати свій імідж у країнах, які намагаються допомогти з доставкою продовольства, але також і в Україні.

Аналітикиня упевнена, що своєї стратегії Туреччина не мінятиме і точно буде в когорті країн, залучених до реалізації мирного плану для України. Анкара не менше за Київ зацікавлена у нашій перемозі, а найбільше - в поверненні Криму, додає Олексій Буряченко.

Олексій Буряченко, політолог: