Та попри репутаційні втрати та сумнівність російських інвестицій, більшість міжнародного бізнесу продовжує працювати у рф, і це понад 1800 фірм.

Понад тисячі міжнародних компаній покинули росію після повномасштабного вторгнення в Україну. Серед них такі великі бренди як Макдональдс, Форд, Сіменс. Ще сотні компаній досі перебувають в процесі виходу з російського ринку, а є й такі, які нікуди не збираються.

Яка зараз ситуація з західними компаніями у рф - розбиралися Світлана Чернецька.

25 та більше років з росією. І навіть війна це не змінила. Ашан, Бондюель, Леруа Мерлен, Метро та ще понад півтори тисячі компаній продовжують свій бізнес в країні-агресору. Найпопулярніше виправдання - не можуть залишити росіян без продуктів, які раптом стали "життєво необхідними".

Наталія Попович, засновниця One Philosophy, співзасновниця B4Ukraine:

На приклад, компанія "Монделіз", яка українським глядачам відома печивом "Орео", шоколадом "Мілка", ведмедиками "Барні", сиром "Філадельфія", вона називає свою продукцію життєво необхідною і продовжує продавати в росії, при цьому на фоні виходу частини конкурентів "Монделіз" у 2022 році, ця компанія збільшила свій прибуток в росії на 303% до рекордних 27 млрд рублів, відповідно сплативши більше податків в російську військову економіку.

Така ж історія з "Procter & Gamble". В російських супермаркетах продовжують продавати шампунь "Head & Shoulders", пральний порошок "Аріель", підгузники "Памперс". Чимало таких компаній, які в перші дні повномасштабного вторгнення пообіцяли піти, але не сталося.

Ця шоколадка має новеньке блискуче пакування, але якщо його забрати, ви знайдете старий добрий шоколад від "Нестле". Це швейцарська корпорація, яка як і сотні інших європейських та американських фірм оголосили про розрив стосунків з росією.

Перефарбувався не лише Nestle, але й Кока-кола. Традиційної коли на полицях тепер не знайти. Натомість червоніють пляшки "Добрый Cola". Те саме стосується напоїв "Пепсі" та йогуртів "Данон".

Наталія Попович, засновниця One Philosophy, співзасновниця B4Ukraine:

Податків іноземних компаній в росії достатньо для того, шоб фінансувати як мінімум два повних місяці повномасштабної кривавої війни проти українців, тобто в будь-який спосіб, який міжнародні компанії залишаються в росії - податки сплачуються, люди в росії на них працюють і де-факто своєю присутністю брендовою, вони також нормалізують цю війну для росіян, чого робити ніяк не можна.

Наталія представляє коаліцію B4Ukraine, вона продовжує переконувати західні компанії піти з токсичного ринку рф. Бо з початком повномасштабної війни, вони усі стали співучасниками агресії. Що довше вона триває, то більше бюджетних грошей - йде на утримання армії та силовиків. В Україні такі компанії вносять до санкційного списку міжнародних спонсорів війни.

Наталія Попович, засновниця One Philosophy, співзасновниця B4Ukraine:

Якщо компанії мислять стратегічно, то вони не мають права залишатися на ринку, який робить все для того, щоби підірвати загальне верховенство права у світі. Тобто росія не просто веде геноцидну війну проти України, хоча й цього було б достатньо, щоби вийти з російського ринку. росія підриває всі основи права, в рамках якого компанії тільки й можуть зростати й розвиватися. Тобто вони заходили на російський ринок з думкою, що там можна щось захищати в судах, що там є якась повага до прав власності, до інтелектуальної власності, а всім своїм законодавством, особливо з початку війни, росія доводить, що будь-який ресурс буде мобілізований на війну.

Так, дійсно, західним компаніям доводиться продавати свій бізнес у рф за копійки й це великі втрати. Але, до прикладу, компанії "Карлсберг" та "Данон" вже поплатилися за нерішучість - їхні російські активи фактично відібрали та віддали в управління друзям путіна. Вже відомі кілька випадків, коли такі компанії бойкотують в них на батьківщині чи в інших західних країнах. Приміром, печеня "Орео", шоколад "Мілка" та каву "Якобс" відмовилися закуповувати для шведських супермаркетів, мереж готелів, армії та авіаліній.

Джеффрі Сонненфелд, професор Єльського університету, вкладник списку компаній, які працюють в росії:

Комерційна блокада з боку бізнес-лідерів на додачу з санкціями може бути дуже ефективною. Саме так позбуваються тиранів, цього можна добитися або війною, брутальною та кривавою, або ж показати, що вони насправді не контролюють громадськість, і не такі вже й могутні.

Та попри репутаційні втрати та сумнівність російських інвестицій, більшість міжнародного бізнесу продовжує працювати у рф, і це понад 1800 фірм.

Але не варто забувати, що росію вже покинули близько півтори тисячі міжнародних компаній. Це і "Амазон", і "Боїнг", і "Макдональдс" і "Голдман Сакс". І цей список продовжує поповнюватися, за минулий місяць з рф вийшли ще 12 західних гігантів, це зокрема французький виробник шин "Мішелін" та німецька технологічна група "Бош".