Правда найгостріша зброя проти брехні й просякнутої брехнею пропаганди. Ці слова, як не дивно, вимовив російський диктатор володимир путін під час зустрічі з так званими іноземними кореспондентами. Та йдеться лише про спецкорів російських видань, які транслювали кремлівські наративи в Західній Європі.

Роботу головних рупорів кремля давно заблокували, інтернет-канали закрили, а ліцензії конфіскували. Тож і залишається їм тільки внутрішня аудиторія. Втім, та охоче споживає продукт і просить іноді надбавки.

Які останні витвори мистецтва фейків видали російські медіа та як цьому протистоїть цивілізований світ - дивіться у нашій рубриці "Контрпропаганда".

Російська пропаганда бреше завжди. Де каже про успіх, там тотальний провал. А під військовими цілями зазвичай ховаються цивільні об'єкти та житлові квартали.

Ігор Конашенков, речник міністерства оборони рф, країни-агресора:

Сьогодні вночі збройні сили російської федерації завдали групового удару високоточною зброєю морського та повітряного базування по об'єктах військової промисловості, паливної інфраструктури та складам боєприпасів Збройних сил України в районі міста Одеса.

Боєприпаси за кремлівською методичкою зберігалися ось тут - в одній з міських адмінбудівель.

А військові об'єкти розташувалися у висотній новобудові - маскувалися під квартири, грумінг-салони та кав'ярні.

Натомість власні об'єкти військового призначення - до того ж незаконно зведені - російські пропагандисти називають цивільною інфраструктурою. Тому коли прилітає в ціль, закликають знищувати українські мости...

Питання: а Банкова досі стоїть чи там уже гігантська вирва? І будівля Верховної Ради все ще не знищена? А як мости через Дніпро? Все ще стоять?

…та навіть світові пам'ятки.

Якщо правда, що атаку на Кримський міст здійснили за допомогою британських спецслужб, чи робить це легітимною ціллю Тауерський міст? Як на мене - так цілком.

На повну запоребриківська пропаганда відірвалася на темі поставок збіжжя. Щойно стало відомо про нову атаку на Кримський міст, кремлівський диктатор заявив про вихід росії з "зернової угоди". Звичайно, перед цим звинувативши захід: мовляв, той - підкреслюю - збочено - перекрутив суть і зміст угоди. А потім поквапився додати.

володимир путін, президент росії, країни-агресора:

Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более, что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай.

Прості ростовські аграрії з босом не згодні.

Віктор Гончаров, перший заступник губернатора Ростовської області:

Ми зібрали близько 40-ка тисяч тонн врожаю зернових. З них 85% - це 3-й і 4-й клас якості. Що все ще вписується в державні стандарти, але гірше, ніж минулого року.

Але й коментувати щось від себе не наважуються.

Віктор Гончаров, перший заступник губернатора Ростовської області:

"Зернова угода" - це політична справа. Не в компетенції регіональної влади оцінювати рішення федерального рівня.

На федеральному рівні лунають геть не оригінальні заяви - захід поганий, росія хороша, а всі, хто не згоден, ризикують отримати ракетою межі очі.

У зв'язку з припиненням функціонування "чорноморської ініціативи" та згортанням морського гуманітарного коридору всі судна, що йтимуть акваторією Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення.

Світова спільнота Україну, звісно ж, не підтримає. Легенда про втому західного світу від нас - ще один ласий шматочок тамтешніх медійників.

Після заяв Міноборони росії щодо зернової угоди Білий дім повідомив - США не готові оголосити про будь-які заходи підтримки руху суден до українських портів.

І це, вочевидь, поганий переклад з англійської. Адже в Білому домі ситуацію навколо українського збіжжя коментували приблизно так.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США:

Ми закликаємо росію негайно скасувати своє рішення. А поки Сполучені Штати продовжать співпрацю з іншими країнами, щоб доставити українське зерно на світові ринки, які його потребують.

Те, що в російському МЗС не володіють англійською навіть на елементарному рівні, підтвердила й головний їхній гучномовець - Марія Захарова. Яка, до слова, має диплом міжнародного журналіста.

Білий дім публічно відхрестився від терактів київського режиму та провів водорозділ між поставками озброєння й терактами. Це все, звісно, чергова маніпуляція. Та важливо інше - Зеленський став для заходу токсичним.

Що малося на увазі під словом "токсичний", горе-лінгвіст Захарова не уточнила. Натомість що таке політична токсичність, наочно продемонструвала Південно-Африканська республіка - геть не ворожа до росії країна. В кінці серпня вона прийматиме саміт БРІКС, на якому чекали на візит путіна. Одначе ПАР - підписант Римського статуту, а відтак, зобов'язана арештувати російського керманича, відповідно до ордера МКС. москва намагалася навіть погрожувати африканцям війною. А коли збагнула, що її не бояться, заявила: замість путіна в заході візьме участь глава МЗС сергій лавров.