Президент України Володимир Зеленський пропонує прем’єр-міністру Денису Шмигалю звільнити Олександра Ткаченка з посади міністра культури й інформаційної політики. Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні 20 липня.

У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали - усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував голові уряду два кроки. Перший - знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив Премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України.

Напередодні навколо Мінкульту спалахнув скандал через розтрату бюджетних коштів. В ефірі Радіо Свобода міністр Ткаченко заявив, що вважає доречним витратити понад 500 млн грн зараз на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Це будівництво розпочалося багато років тому. І не запитання до нас зараз, чому воно не було завершене раніше. Це фактично останній транш коштів, який потрібен для того, щоб завершити будівництво фактично єдиного повноцінного музею Голодомору у світі.... Якщо хтось говорить про те, що музей не потрібно будувати під час війни, хай наведуть аргументи, крім того, що потрібно витрачати кошти на відновлення.

За словами глави Мінкульту, ще 400 млн грн держава збирається витратити на створення кіно і серіалів. Зокрема 33 млн грн виділили на зйомки серіалу "СМТ Інгулець", в якому піарять скандального агробізнесмена з Кіровоградщини та власника ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка.

Це нормально, що під час війни держава підтримує у тому числі серіальне виробництво.

Ткаченко уже подав прем’єр-міністру заяву про відставку "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".