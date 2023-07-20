Посадовці сподіваються: в рамках державної програми "єОселя" до кінця року вдасться видати близько 10 тисяч кредитів.

Кредит на власне житло - на вигідних умовах! Мрія багатьох українців про доступну іпотеку стає реальністю. З 1-го серпня в Україні стартує новий етап державної програми "єОселя". Позичити в банку гроші можна буде під 7% річних!

Хто може претендувати на доступну позику? Які умови отримання? Та які підводні камені можуть бути в цієї привабливої пропозиції - розбиралася Ніна Коломієць.

Ось у цьому будинку у січні, буквально під ракетними обстрілами, нам вдалося з клієнтом купити цю квартиру, і вийти на угоду під "єОселю".

Рієлторка Інна Андрієвська допомагала знайти квартиру у передмісті Києва військовослужбовцю, який нині на передовій.

Програма "єОселя" на той момент діяла вже кілька місяців. За її умовами, купити житло бійцям, медикам, педагогам і науковцям можна з пільговою кредитною ставкою - 3 відсотки річних.

Інна Андрієвська, рієлторка:

Житло ми вибрали досить швидко, оскільки не дуже багато є варіантів, які погоджуються під цю програму. Ця квартира дуже велика, чудова, 52 квадратних метри, в ній залишилася вся техніка, меблі. Світла, затишна. Ціна за квадрат менш як 1000 доларів, це дуже пощастило покупцю.

Ніна Коломієць кореспондентка:

Аби взяти участь у програмі, покупець має довести банку свою платоспроможність. Також є низка вимог і до житла - багатоповерхівку має бути зведено не пізніше, ніж 10 років тому, а вартість квадратного метра не має перевищувати встановлену Міністерством регіонального розвитку. Для кожного регіону вона своя.

У чоловіка, якому допомагала Інна, щомісячний платіж за іпотекою не перевищив суми, що він сплачував, орендуючи житло.

Інна Андрієвська рієлторка:

Половину вартості квартири клієнт вже назбирав. Йому на сьогодні потрібно сплачувати тільки 7-8 тисяч гривень, це вже за свою квартиру - аніж він би платив за квартиру орендовану. Це свої плюси є.

Клієнт Інни - один із майже 2-х тисяч українців, яким уже вдалося взяти іпотечний кредит у рамках програми "єОселя" на придбання житла. Хоча охочих взяти участь у програмі - майже п'ятдесят тисяч! Посадовці кажуть: навіть фінансово не розраховували на такий ажіотаж.

Анжеліка Зборошенко, керівниця комунікацій "Української фінансової житлової компанії":

Наприкінці січня склалася ситуація, коли живі кошти в компанії на фінансування цієї програми закінчилися, і ми почали роботу над залученням додаткових фінансових ресурсів на відкритому фінансовому ринку і пошуку кредитних коштів.

До того ж - далеко не всім охочим вдається отримати погодження від банку.

Наталя Трофімчук, рієлторка (Рівне):

Коли держава оголосила іпотечну програму "єОселя", ми в родині спілкувались із моїм племінником, який, на жаль, ще не має власного житла, про таку можливість. Він підходить в категорію громадян, які можуть претендувати, оскільки є серцево-судинним хірургом у нашій місцевій лікарні, і буквально за місяць до початку програми був мобілізований до ЗСУ як військовий медик.

Наталя Трофімчук згадує: разом із племінником подали заявку на участь у програмі "єОселя" через додаток "Дія", до банку прийшли з повним пакетом документів.

Наталя Трофімчук, рієлторка (Рівне):

Але, на жаль, за результатами ми не отримали згоду на видачу іпотеки. Це пов'язано з тим, що роботодавець, лікарня, в якій він працював до того, мала вже можливість не виплачувати йому зарплату, оскільки він був мобілізований до ЗСУ, і таким чином довідка мала перерваний дохід. Тобто однією з умов програми є 6-місячний неперерваний дохід по основному місцю роботи.

Ніна Коломієць, кореспондентка:

Вже з початку наступного місяця уряд розширює дію програми. Претендувати на державну іпотеку зможе практично кожен українець, який не має власного житла. От тільки якщо ви не військовослужбовець, не медик, не педагог і не науковець, отримати кредит у банку на купівлю квартири ви зможете вже не під 3, а під 7 відсотків річних.

Анжеліка Зборошенко, керівниця комунікацій Укрфінжитла:

Ветерани війни, особи, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, УБД і члени їх сімей, сім'ї загиблих захисників, ВПО та інші громадяни України, які не мають у власності свого житла або площа цього житла не перевищує 52 кв. м на 1 особу плюс 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї.

В день оформлення покупки треба заплатити щонайменше п'яту частину вартості квартири (перший внесок - від 20%), решту суми можна виплачувати протягом 20 років! Квартиру можна буде обрати у багатоповерхівці, не старшій за 3 роки, і навіть у будинку, який ще зводять. Забудовники сподіваються: державна програма допоможе трохи оживити ринок нерухомості, який в умовах війни мало не завмер.

Ольга Соловей, засновниця бізнес-асоціації "Український клуб нерухомості":

У нашій комунікації з забудовниками ми бачимо, що зниження обсягів продажів, попиту відбувся на рівні 80-50%, залежно від регіону, дуже значне і потужне. Галузі зараз дуже важко, і ми розраховуємо на таку підтримку, як програма "єОселя", на її збільшення, збільшення обсягів її фінансування.

Посадовці сподіваються: в рамках державної програми "єОселя" до кінця року вдасться видати близько 10 тисяч кредитів. Нині держава вже має гроші для половини таких угод.