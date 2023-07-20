Про бойову авіацію, яка теж потрібна Україні для контрнаступу, на 14-му "Рамштайні" говорили небагато.

Протимінне обладнання - новий пріоритет військової допомоги для України. На черговому засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн" Литва запропонувала створити коаліцію з розмінування.

Хто до неї долучився? Як союзники оцінюють контрнаступ України? І коли українська армія отримає бойову авіацію? Усі подробиці - в матеріалі Тетяни Логунової.

Вони зустрічаються раз на місяць. На американській авіабазі "Рамштайн" на заході Німеччини, в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі або, як цього разу, у форматі відеоконференції. Засідання міністрів оборони, які представляють понад 50 країн світу, вже стали одним із ключових майданчиків підтримки України. І нагодою постійно нагадувати росії - колективний Захід не дасть задню.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Боротьба України за свободу - це не спринт, а марафон. Ми поставили Україні ключові системи озброєнь, такі як комплекси ППО та боєприпаси, і ми не збираємося зупинятися. Ця контактна група зібралася, щоб захищати спільні цінності - суверенітет, права людини, свободу і відмову жити у світі, де великі країни можуть просто так атакувати мирних сусідів і силою змінити кордони. Не помиляйтесь - ми продовжимо наші зусилля, щоб дати Україні те, чого вона потребує.

Особливо важлива підтримка зараз - під час контрнаступу України. Це ключовий момент війни. Країни, що беруть участь у форматі "Рамштайн", підготували для контрнаступальної операції 17 українських бойових бригад. Частина з них - ще не задіяна на фронті.

Марк Міллі, генерал, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США:

В України є значні бойові резерви, які ще не задіяні. Я не буду прогнозувати, що станеться в майбутньому. Українці самі ухвалять рішення, куди й коли їх направляти.

І навчання тривають.

Ллойд Остін, міністр оборони США:

Ми продовжуємо нарощувати бойову силу України, тренуючи та оснащуючи три бригади, наприклад, в Німеччині просто зараз.

Головною перешкодою на шляху українського війська є мінні поля. росіяни щільно замінували кілометри території перед своїми укріпленнями. Необхідність розчистки цієї буферної зони значно ускладнює й уповільнює контрнаступ.

Марк Міллі, генерал, голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США:

Там реальні люди, реальна техніка, вони розміновують реальні мінні поля, і вони гинуть. Коли це відбувається, підрозділи уповільнюють рух - і правильно роблять.

Тож на Рамштайні новий акцент - протимінне обладнання. З ініціативою створити коаліцію з розмінування виступила Литва. Вільнюс закликає союзників надати інструкторів для підготовки українських саперів та забезпечити ЗСУ необхідним обладнанням. Серед інших пріоритетів - боєприпаси та комплекси ППО, в тому числі й фронтові тактичні засоби для прикриття військ.

Про бойову авіацію, яка теж потрібна Україні для контрнаступу, на 14-му "Рамштайні" говорили небагато. Утім, ця тема точно стане основною під час наступної зустрічі. Адже в серпні українські пілоти почнуть навчання на винищувачах F-16.

Планується, що стартують навчання у Данії. Згодом, українські пілоти проходитимуть підготовку і в інших європейських країнах, що підписали відповідний меморандум. Це Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія. Утім, щодо передачі власне винищувачів конкретики поки немає. Найімовірніше, що бойові літаки надійдуть на початку наступного року.

Підтримати українську армію хоче і Євросоюз. Довгостроково. За даними ЗМІ, офіційний Брюссель планує створити спеціальний фонд розміром до 20 мільярдів євро. З нього державам-членам компенсуватимуть витрати на закупівлю зброї для України й навчання українських військових. Вже на цьому тижні пропозицію обговорять міністри закордонних справ ЄС.