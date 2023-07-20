Прикордонники кажуть: готові до провокацій з боку ворога, навіть до вогневого протистояння.

Північний кордон України стане повністю непрохідним для ворожих сил - наголошують у командуванні Об'єднаних Сил ЗСУ. Там уже облаштовано десятки тисяч мінних пасток. І щодня цих капканів стає більше.

Як прикордонники відповідатимуть на можливі провокації ворога? Розкаже Роман Барашев.

Володимир, військовослужбовець Державної прикордонної служби:

Охороняємо північні рубежі, за 500 метрів знаходиться Республіка Білорусь, контролюємо водну ділянку. Спостерігаємо за переміщенням їхніх патрулів та військових. Поки все спокійно.

У цьому місці кордон України з Білоруссю проходить фарватером річки Дніпро. Ситуація тут контрольована, підозрілих переміщень диверсійних груп не спостерігається - кажуть прикордонники. Але на війні треба постійно бути пильними.

Володимир, військовослужбовець Державної прикордонної служби:

Вночі буває, літають "Шахеди", 3 збили. Залітають з території рф, летять або по річках, або по дорогах.

Командування Об'єднаних Сил ЗСУ перевіряє стан справ на державному кордоні з огляду на нові виклики. На території Білорусі нині розташовані підрозділи "вагнерівців".

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ:

Вирішили, на яких ділянках треба наростити інженерне загородження як вибухового, так і невибухового типів. Війна триває, і ніхто не дає гарантій, що в майбутньому не може утворитись більш потужної військової загрози. По той бік державного кордону друзів немає.

А це вже сухопутна ділянка українсько-білоруського кордону.

Роман Барашев, кореспондент:

Це міст через річку Дніпро на кордоні з Білоруссю. Був підірваний 24 лютого минулого року, аби завадити окупантам зайти на територію України.

Сергій Наєв та військові:

- На вашому сержантському рівні як ви оцінюєте ситуацію по той бік кордону? - Спокійна. - Ви знаєте, що за останні дні переміщувалися "вагнерівці"? - Чули... - Вони поки перемістилися далеко від нашого кордону. Близько 200 кілометрів. Але потрібно буде вживати заходів. В першу чергу, протипіхотне мінування. І збільшити моніторинг за допомогою камер, які будуть надалі встановлені.

А от там, де Україна ділить межу з росією, окупанти регулярно перевіряють кордон на міцність - кажуть наші захисники.

Олександр Чорний, начальник 105-го прикордонного загону ім. Князя Володимира Великого:

Вчора зафіксований буквально свіжий перетин державного кордону на російській ділянці. Була спроба увійти 6 військовослужбовцям - це були спецпризначенці, але вчасно були виявлені прикордонниками, вступили в огневий контакт, противник поніс певні втрати та відійшов.

Прикордонники кажуть: готові до провокацій з боку ворога, навіть до вогневого протистояння.

Василь Бойко, комендант 4-ї прикордонної комендатури:

Все оснащення є, щоб стійко стояти на цьому місці, вибивати ворога, але як завжди чогось не вистачає - це сучасної техніки, камер спостереження, теплових камер спостереження сучасного виробництва.

Усе це є в наших іноземних партнерів - наголошують військовослужбовці. А отже, сподіваються, незабаром у достатній кількості з'явиться і на кордоні. Там, де ворог може будь-якої миті вчинити чергову провокацію.