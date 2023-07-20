У Дніпрі переселенці напекли патріотичних пряників для військових [ Редагувати ]
Поки українські захисники боронять їхній дім, вони намагаються підтримати бійців, як можуть, і за можливості сказати їм - дякую. У Дніпрі переселенці, які отримали новий фах - кондитерство - на завершення навчання напекли пряників для військових. За яким рецептом готували і як з любов'ю розмальовували - бачила наша Олена Мендалюк.
Дякуємо їм за кожен день, який ми проживаємо і сподіваємося, що ми скоро повернемося додому.
Кондитери розфарбовують імбирні пряники у патріотичні кольори для бійців ЗСУ. Так вони завершують курс навчання. Розповідають, готували наче на екзаменаційну роботу - рецептура бездоганна, смак довершений.
Тетяна, переселенка:
Мед, яйця, борошно, цукор, пряники на заварній основі, спеції - імбир, гвоздика.
Тетяна з міста фортеці - Бахмут. За фахом економіст, але майбутнє своє вже бачить у кондитерській справі.
Тетяна, переселенка:
- Думаю, що в майбутньому буду працювати кондитером і до своєї професії не повернусь. - А чому саме кондитерство? - Не знаю, заспокоює, надихає.
Викладачка кондитерської справи ділиться, їй пощастило зі студентами. Дипломи отримали 15 піцайоло та 20 кондитерів.
Ганна Пасько, майстер виробничого навчання Дніпровського центру професійно-технічного центру освіти туристичного сервісу:
Вони навчилися замішувати дріжджове, здобне тісто, листкове тісто. Ми випікали з ними пряники бісквіти, рулети, маренові рулети, сінабони, фондани, брауні. Дуже, дуже багато.
Навчання профінансували міжнародні партнери, а українська сторона допоможе працевлаштуватися. Головна мета проєкту - дати новий фах за максимально короткий проміжок часу та роботу.
Тетяна Янушкевич, очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:
Вже декілька роботодавців звернулися і чекають на тих, хто шукає на роботу безпосередньо кондитера та піцейоли. Внаслідок виробничої практики, будуть отримані сертифікати про наявність часткової кваліфікації.
Переважна більшість студентів - переселенці. Олена з міста Приморськ Запорізької області. Там працювала вчителькою. Каже, знайти роботу за фахом - складно. Тому вирішила для себе відкрити новий шлях.
Олена, переселенка:
Завжди щось нове - це цікаво, і знання, вони ніколи не завадять. Тепер після навчання сподіваюсь у мене буде така можливість продовжити не теоретичне навчання, а більш практичне на підприємстві.
Незабаром у проєкті стартують нові набори на навчання. Програму розширюють - перенавчатимуть ще й на водіїв. Нині лише у Дніпрі до півтисячі таких вакансій.
Тетяна Янушкевич, очільниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:
Зараз ми складаємо відповідний навчальний план і пошук відповідних слухачів. На водіїв пасажирських та грузових перевезень.
А тим часом патріотичні пряники для захисників вже готові.
Тетяна, переселенка:
Це така наша подяка хлопцям, ми хочемо цим сказати, що завдяки нашим хлопцям наші серця б'ються, і наші серця б'ються з ними в унісон. Ми дуже вдячні, за те, що вони роблять для нас.
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