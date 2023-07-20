У Чернівецькій області загалом понад 600 актуальних вакансій, а від початку року вже працевлаштувалися 2600 осіб.

Білі комірці, комунальники та бізнесмени зібралися на ярмарок вакансій у Чернівцях. До війни такі події були більшого масштабу. Але й під час війни практично в усіх галузях тилової області бракує фахівців. Що ж пропонують на ринку праці - Майя Гуменна розкаже.

Без досвіду, але з амбіціями - студент-третьокурсник прийшов поспілкуватися з працедавцями.

Андрій Фотій, студент:

Я шукаю вакансію - держслужбовець. Можливо, помічник депутата - було добре б. Це в моїй компетенції, я навчаюсь на політолога. Основні критерії - це більш-менш нормальна зарплатня. Ну і, напевно, досвід, тому що я планую пов'язати себе з цією сферою.

Молодих інтелектуалів саме шукають в управлінні інспекційної праці. Запрошують до колективу, обіцяють гарну зарплатню інспекторам, які перевірятимуть дотримання правил на виробництвах.

Ліна Корева, керівниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області:

Досвід роботи не вимагаємо, тому що кожному людина може навчитись. Головне, аби було бажання. Також шукаємо інженерів, які можуть внести свою лепту у розвиток безпеки в країні. Тобто, ми - контролюючий орган. Ми шукаємо людей, які можуть проконтролювати й показати свій професіоналізм підприємствам, щоб надалі вони дотримувались законодавства і більше його не порушували.

Пан Юрій, хоч і має три дипломи, не сподівається відшукати роботи. Усе, каже, через його вік. Чоловікові - 62.

Юрій Доскалюк, безробітний:

Телефоном все добре, поговорили. Тільки зайшов - ой, ми молодих шукаємо.

Проте у центрі зайнятості заспокоюють. Під час війни виникла велика плинність кадрів. Тому фахівці потрібні всюди, а в окремих галузях - терміново.

Любов Кожолянко, директорка Чернівецького обласного центру зайнятості:

Продовжують перебувати в топі саме робітничі професії, але є попит і на працівників державної служби. Особливо ми потребуємо зараз Чернівецька область - лікарів. Це зрозуміло, тому що багато лікарів мобілізовані до лав ЗСУ.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. І навіть готові навчати чи перенавчати своїх працівників. Зарплатня - від 8 до 25 тисяч гривень. У Чернівецькій області загалом понад 600 актуальних вакансій, а від початку року вже працевлаштувалися 2600 осіб.