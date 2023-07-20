Одночасно ще й триває будівництво насосних станції - їх на Криворізькому водогоні буде дві.

Вже у вересні мають запустити водогони, які забезпечать централізованим водопостачанням Нікопольський та Криворізький райони на Дніпропетровщині. Вартість будівництва - 13 мільярдів гривень. Нагадаю, через підрив росіянами Каховської греблі тамтешні жителі вже понад місяць живуть без води.

Аби відновити водопостачання, будівництво магістралей там триває цілодобово. Що відбувається на будівельних майданчиках - бачила наша знімальна група.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

І вдень, і вночі, в дощ і в спеку триває будівництво водогонів, які мають забезпечити водою жителів Нікопольського та Криворізького районів. Будівельники цей проєкт називають історичним. Адже втілюється в життя вперше за всю історію України.

Протяжність водогону на Нікопольщині - 150 кілометрів, на Криворіжжі - 26. Він матиме 4 гілки, і за добу постачатиме до 400 тисяч кубометрів води.

Олександр Коломійцев, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській обл.:

Такого будівництва не було, ми рахували, з 1978 року. Тобто таких водогонів не будували понад 40 років. Об'єкт-аналог був Дніпро-Донбас, який запитував водою місто Харків.

Це ділянка водогону "Інгулець-Південне". Задіяно понад 100 фахівців, десятки одиниць важкої техніки. Риють траншею завглибшки два із половиною метри, а вшир - 13 метрів.

Анатолій Слючаренко, регіональний директор ТОВ "Автомагістраль Південь":

Технологічно складний тим, що це терміновий об'єкт, який треба побудувати та спроєктувати майже одночасно. На зараз у нас вже спаяно 9 кілометрів пластикової труби. На об'єкті вже розташовано 12 кілометрів цієї труби взагалі.

Зварюванням труб займається 10 бригад. За день з'єднують до одного кілометра і це при тому, що на зварювання лише одного шва йде до 3 годин.

Труби імпортні - метр в діаметрі. Виробники дають до 50 років експлуатації.

Максим Таран, куратор зварювання:

Кожна бригада має свою техніку, процес, який проходить. Апарати і якість труби. На цей момент труба, яка у нас є проходить у гарному стані. В основному всі поставщики йдуть європейці - це Румунія, Італія, Туреччина.

Одночасно ще й триває будівництво насосних станції - їх на Криворізькому водогоні буде дві. Воду братимуть з річки Інгулець.

Олександр Коломійцев, начальник служби відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області:

Зараз основне русло річки перекрито. Йде забивка шпунтів Ларсона, це для того, щоб укріпити узбіччя, берегову лінію. І буде облаштована саме насосна станція, саме на цьому місці буде проводитися водозабір. Це буде станція першого підйому, вона буде потужність 4 мегавати. Далі буде станція 5 мегаватів, яка буде безпосередньо качати воду до каналу.

Будівельні роботи планують завершити вже в серпні-вересні. Загальна вартість проєкту майже 13 мільярдів гривень.