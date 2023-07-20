Загалом на Миколаївщині від початку цього року на відкритій території виникло понад 700 пожеж.

На Миколаївщині горять поля. Причини - спека, необережне поводження з вогнем або навіть навмисні підпали. І ситуацію і так вкрай небезпечну - ускладнює ще й замінованість території. Детонують боєприпаси. Про масштаби лиха - Наталія Сінченко.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

Стовп диму почав виднітися ще з самого ранку на полях села Благодатного. Вже за декілька годин полум'я підкралося до перших житлових будинків. Місцеві кажуть, що це недоброзичливі люди навмисно підпалюють поля.

Вітер швидко розганяє полум'я, і є ризик, що вогонь перекинеться на село.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

Воно звідти йшло, іскрами все сухе та й погоріло. Воно було тільки ось біля церкви, а тепер біля тьоті Наді Бейхи. А зараз пару хвилин, і воно вже тут. Це жах.

Місцеві намагаються самотужки загасити вогонь.

Надія Бей, жителька села Благодатне:

Брат мій поїхав тушить, щоб не перейшло на село, а, може, і снаряд буди не розірваний, все може бути, що угодно...

На фоні чути звуки вибухів.

Наталя Сінченко, кореспондентка:

Поки поле горить, воно самостійно і розміновується. Принаймні так кажуть місцеві жителі, адже у полях до сих пір знаходяться нерозірвані снаряди та міни, які тут позалишали росіяни.

Володимир - фермер, розповідає: село було оточене окупантами з трьох сторін, тож у полях багато вибухівки.

Володимир Прадун, житель села Благодатне:

Хтось там видно палить поля, десь видно хочуть розміновувати, а воно пішло все до мене. А в мене там соняшник. Частину посіяно. І трошки попекло соняшник. Я вже тушив. Безвихідне становище, тому, що в тих посадках і зривається і стріляє.

Такі пожежі завдають значних збитків навколишньому середовищу.

Ірина Грачова, керівниця загону Галицинівської місцевої пожежної охорони:

Страждають і тварини. Ви б бачили, як вони тікають. На це страшно дивитися - на цих зайчиків та фазанчиків.

Наражаються на небезпеку і рятувальники, коли виїжджають гасити займання.

Ірина Грачова, керівниця загону Галицинівської місцевої пожежної охорони:

Відбувається детонація. Хвилююся за особовий склад. Ми виїжджаємо, ми люди. Ми самі можемо підірватися на цих снарядах. Тому вогонь ми приймаємо на себе, захищаючи поля з пшеницею, льоном, соняшником.

Проте інколи пожежі набувають таких масштабів, що рятувальники не в змозі все загасити, тому просять допомоги у фермерів

Ірина Грачова, керівниця загону Галицинівської місцевої пожежної охорони:

Сильні пожежі в нас майже 42 гектари. Люди дзвонять, просять про допомогу, тому що вогонь розповсюджується до будинків, на села. Жителі, що мають трактори, обкошують села свої, поля, щоб зупинити вогонь.

Загалом на Миколаївщині від початку цього року на відкритій території виникло понад 700 пожеж. І часто це - не випадковість, а наслідок дій людини.