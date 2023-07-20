Закарпаття накрила сильна гроза з градом та вітром [ Редагувати ]
Сильна злива з градом та вітром накрила Закарпаття. Негода вирувала надвечір 19 липня. У результаті - повалені дерева, обірвані електролінії, підтоплені дворогосподарства та вулиці. Осередок припав на обласний центр. Яка ситуація наразі в Ужгороді та області - знає Ірина Ковальчук.
Повалені дерева, потрощені автівки, підтоплені вулиці та пошкоджені електромережі - буревій наробив лиха в Ужгороді. Місто опинилося в епіцентрі негоди.
Віталій Гільтайчук, директор департаменту інфраструктури Ужгородської міської ради:
Випала критична кількість опадів з потужним вітром - це 29 метрів за секунду, для нас уже 20 - це критично. Пошкоджено значну кількість рекламних конструкцій, впало у нас внаслідок буревію близько 100 дерев. Було пошкоджено 5 покрівель, на одній навіть зафіксовано зміщення плити перекриття.
Повідомлення про шкоду від негоди надходили до рятувальників і з різних куточків Закарпаття. Напередодні ввечері стихія вдарила по Ужгородському та Мукачівському районах.
Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області:
Дерева падали на проїжджі частини автошляхів, однак у 9 випадках впали на авто. Постраждалих людей немає. Окрім того, відбулося знеструмлення 42 населених пунктів, з яких 26 частково. Постраждали усі райони Закарпаття.
Наразі усі служби у посиленому режимі усувають наслідки негоди. Масштаби збитків оголосять після обстеження всіх пошкоджень.
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