Лео Варадкар підкреслив: його держава підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Ірландська деталь в ударному дроні росіян! В Ірландії вже проводять розслідування - як механізм їхнього виробництва міг потрапити до безпілотника, що армія країни-агресорки застосувала під час атаки по Миколаєву. Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар під час візиту до Києва.

Детальніше про цю історію та про те, що ще говорили з Президентом України Володимиром Зеленським - наш наступний сюжет.

Ці фото керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував 2 дні тому. На них - уламки іранського безпілотника, який тієї ночі атакував Миколаїв. Напис на карбюраторі - зроблено в Ірландії.

Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії:

Ми знаємо про збиття того дрону, і вже проводимо розслідування. Ми не віримо, що ірландські компанії могли порушити санкції. Ми до цього дуже серйозно ставимось. Припускаємо, що санкції порушила третя сторона.

Таку заяву прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар зробив, перебуваючи у Києві. Свій офіційний візит глава уряду дружньої країни почав із відвідання Бучі та Мощуна. Побачив також Романівський міст, яким жителі Ірпеня евакуювалися торік у перші дні боїв на Київщині і який російські загарбники тоді підірвали. Посадовець на власні очі побачив справжню суть "руського міра".

Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії:

Я знаю, що у Бучі росіяни вбивали цивільних у домівках та на вулиці. В Ірпені я побачив міст, де росіяни розстрілювали людей. Потім я завітав до села Мощун, де 80 відсотків будинків - знищені під час російського вторгнення.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським гість з Ірландії наголосив: від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну його держава прийняла понад вісімдесят тисяч українських біженців. Людям допомогли з житлом, грошима… Вони мають доступ до освіти та медицини.

Володимир Зеленський, Президент України:

Я передусім хотів подякувати Вам і усьому народу Ірландії, що надали прихисток для наших людей, у вашій державі - це відчутний крок підтримки нашого народу.

Під час перемовин високопосадовці двох держав обговорили питання продовольчої безпеки та економічного співробітництва. Зосередилися на спільних кроках щодо захисту України від російської агресії. Володимир Зеленський зазначив: у військовому питанні Ірландія тримає нейтралітет, утім вже надала Україні гуманітарної допомоги на понад 170 мільйонів євро!

Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії:

Ми надамо вам гуманітарної допомоги ще на 5 мільйонів євро і плюс 2 мільйони - через ООН.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ірландія вже допомагає реалізувати конкретні пункти формули миру, зокрема це стосується пункту про справедливість, тобто притягнення до відповідальності усіх винних у злочинах війни та політичних, військових керівників росії за саму агресію.Ми також обговорили 12-й наступний пакет санкцій ЄС проти росії, пріорітети щодо посилення санкційного тиску на країну агресора.

Лео Варадкар підкреслив: його держава підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно.

Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії: