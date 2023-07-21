Ткаченко подав у відставку з посади міністра [ Редагувати ]
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав заяву про відставку вчора увечері, 20 липня.
"Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання.", - зазначив Ткаченко в Telegram.
Нагадаємо, у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський вчора, 20 липня, доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю розглянути заміну міністра культури.
Цьому рішенню передував скандал із приводу того, що Мінкульт виділяє на створення російськомовного продукту від компаній, які працювали на російський ринок, мільйони гривень.
Також раніше громадськість збирала підписи під петицією про відставку Ткаченка.
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