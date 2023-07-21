Українські військові можуть одержати винищувачі F-16 до кінця 2023 року, але вони не зможуть кардинально змінити ситуацію на полі бою. ЗСУ гостро потребують артилерії.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє FOX News.

"F-16 будуть поставлені в Україну, ймовірно, ближче до кінця року. Але, за нашою оцінкою, одні F-16 не зможуть внести зміни (на полі бою – ред.). Їм справді найбільше необхідна артилерія. І тому президент США прийняв непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють у тисячі.

За його словами, ЗСУ найбільше потребують артилерії, амуніції, ППО та броні – танків та БМП.

"По всіх цих пунктах ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири напрямки, які їм потрібні. Якщо ви подивіться на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, - і буде ще один найближчим часом - ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці можливості", - додав координатор.

Він також додав, що постачання літаків будуть ефективні лише в комплексі з іншою зброєю, яка потрібна для ЗСУ.