Дощі з грозами та спека +32: якою буде погода в Україні [ Редагувати ]
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Погода в Україні 21 липня обіцяє бути спекотною. Проте у деяких областях можливі дощі та грози.
Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вночі по всій території, крім заходу, вдень у східних, Запорізькій, Херсонській областях та Криму короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.
Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°; у південній частині вночі 18-23°, вдень 28-32°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 17-22°.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Прогріє до +32, але місцями дощі з грозами: погода на сьогодні
В Києві та області мінлива хмарність. Вночі очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вдень без опадів.
Температура по Києву вночі 15-17°, вдень 23-25°, по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
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