Кіркоров, Охлобистін та Пригожин: Канада ввела санкції проти артистів з рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Канада запровадила нові санкції проти представників сфери культури та освіти російської федерації.
Про це повідомляє сайт уряду Канади.
У заяві канадського уряду йдеться, що країна вводить санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в рф, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.
Хто потрапив під санкції:
- Філіп Бедросович Кіркоров
- Іван Іванович Охлобистін
- Микита Сергійович Міхалков
- Заріфа Пашаєвна Мгоян
- Марія Василівна Федосєєва-Шушкина
- Ярослав Юрійович Дронов
- Ольга Борисівна Кормухіна
- Тимур Ільдарович Юнусов
- Дмитро Вадимович Харятян
- Йосип Ігорович Пригожин
- Алла Юріївна Перфілова
- Олександр Феліксович Скляр
- Юлія Дмитрівна Чічеріна
- Валерій Миколайович Фальков
- Ольга Борисівна Любімова
- Алла Юріївна Манілова
- Михайло Борисович Піотровський
- Олексій Леонідович Костильов
- Геннадій Якович Темніков
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