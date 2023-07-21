Канада запровадила нові санкції проти представників сфери культури та освіти російської федерації.

Про це повідомляє сайт уряду Канади.

У заяві канадського уряду йдеться, що країна вводить санкції проти 19 осіб, які використовують своє мистецтво (музику, театр, кіно) для пропаганди вторгнення росії в Україну, а також людей, які працюють у сфері культури та освіти в рф, у тому числі директорів музеїв, причетних до псування чи повного знищення культурних цінностей на території України.

Хто потрапив під санкції: