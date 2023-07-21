Наразі російська федерація не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.

"ЦРУ не бачить ознак підготовки росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.

Нагадаємо, після саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.