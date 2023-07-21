Директор ЦРУ пояснив, чи використає рф ядерну зброю в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Наразі російська федерація не веде підготовку до використання ядерної зброї в Україні.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс.
"ЦРУ не бачить ознак підготовки росії до використання ядерної зброї в Україні найближчими днями і тижнями" - заявив Берн під час виступу на безпековому форумі, організованому Аспенським інститутом.
Нагадаємо, після саміту НАТО у Вільнюсі, на якому було суттєво посилено підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.
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