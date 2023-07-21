ЗСУ ліквідували ще 680 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Втрати росії у війні проти України сягнули 240690 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. А також знищили 18 ворожих артсистем.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 16 липня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу - 240690 (+680) осіб ліквідовано;
- танків - 4133 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 8080 (+15) од;
- артилерійських систем - 4610 (+18);
- РСЗВ - 692 од;
- засоби ППО - 440 (+7) од;
- літаків - 315 од;
- гелікоптерів - 310 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3933 (+15);
- крилаті ракети - 1298 (+5);
- кораблі /катери - 18 од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7145 (+11) од;
- спеціальна техніка - 686 (+1).
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