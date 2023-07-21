ЗСУ атакують на трьох напрямках: де точаться найважчі бої [ Редагувати ]
Українські захисники продовжують розвивати атаки на трьох напрямках фронту. Найважчі бої точаться у Запорізькій області та у районі Бахмута.
Про це повідомляє речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Він зазначив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Речник наголосив, що на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине, Новодарівка - Приютне у Запорізькій області наші захисники мали успіх та закріплюються на рубежах.
Також ЗСУ продовжують атакувати північніше та південніше Бахмута.
"На напрямках Оріхово-Василівка - Парасков'ївка, Кліщіївка, Андріївка тривають тяжкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - сказав речник.
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