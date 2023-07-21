Українські захисники продовжують розвивати атаки на трьох напрямках фронту. Найважчі бої точаться у Запорізькій області та у районі Бахмута.

Про це повідомляє речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Речник наголосив, що на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине, Новодарівка - Приютне у Запорізькій області наші захисники мали успіх та закріплюються на рубежах.

Також ЗСУ продовжують атакувати північніше та південніше Бахмута.

"На напрямках Оріхово-Василівка - Парасков'ївка, Кліщіївка, Андріївка тривають тяжкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - сказав речник.

Українські воїни продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках.