Які повітряні цілі може збивати F-16: у ЗСУ дали пояснення [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Американський винищувач F-16 може захистити українське небо від російської авіації. Також цей літак збиває ракети та дрони ворога.
Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
Речник зазначив, що винищувач F-16, який, ймовірно, може отримати Україна, має можливість збивати крилаті ракети, дрони та ворожу авіацію. Проте цей літак не може боротися з балістичним озброєнням.
"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% - це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального. І плюс, це дозволить нам більш дешеві ракети застосовувати. Адже призначення великого ППО доволі серйозне", - сказав Ігнат.
Він додав, що зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати повітряний простір і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави.
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