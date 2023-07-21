Американський винищувач F-16 може захистити українське небо від російської авіації. Також цей літак збиває ракети та дрони ворога.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Речник зазначив, що винищувач F-16, який, ймовірно, може отримати Україна, має можливість збивати крилаті ракети, дрони та ворожу авіацію. Проте цей літак не може боротися з балістичним озброєнням.

"Він може прикрити небо від дронів-камікадзе та крилатих ракет, тобто приблизити відсоток збиття до 100, зараз ми маємо 70-80% - це при сильних російських атаках, з F-16 цей показник може збільшитися до максимального. І плюс, це дозволить нам більш дешеві ракети застосовувати. Адже призначення великого ППО доволі серйозне", - сказав Ігнат.

Він додав, що зенітні ракетні системи мають захистити українське небо від російської авіації, щоб контролювати повітряний простір і захистити великі міста, об'єкти, які є стратегічними для держави.