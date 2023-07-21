російські війська обстріляли об'єкт інфраструктури у Запорізькій області. Внаслідок атаки загинули четверо осіб.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури у Пологівському районі. Внаслідок атаки загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років. Ще двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували.

Всього за минулу добу окупанти 80 разів обстріляли Запорізьку область. Під удар ворога потрапили 20 населених пунктів. Окупанти застосували артилерію, РСЗВ та безпілотники.

Також надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.