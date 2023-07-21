росія після погроз топити кораблі відпрацювала удари ракетами у Чорному морі [ Редагувати ]
росія провела навчання у Чорному морі та заявила, що відпрацювала удари ракетами. Цьому передували погрози топити кораблі.
Про це повідомляє Міністерство оборони рф.
росіяни стверджують, що кораблі та авіація провели навчання з ізоляції району у Чорному морі, який закритий для судноплавства.
За даними Міноборони рф, кораблі відпрацювали затримання судна-нарушника. Також російський флот відпрацював ракетні удари у Чорному морі.
"Відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрілянини протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на початку тижня росія оголосила, що вийшла з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог.
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