росія провела навчання у Чорному морі та заявила, що відпрацювала удари ракетами. Цьому передували погрози топити кораблі.

Про це повідомляє Міністерство оборони рф.

росіяни стверджують, що кораблі та авіація провели навчання з ізоляції району у Чорному морі, який закритий для судноплавства.

За даними Міноборони рф, кораблі відпрацювали затримання судна-нарушника. Також російський флот відпрацював ракетні удари у Чорному морі.

"Відповідно до плану бойової підготовки сил Чорноморського флоту екіпаж ракетного катера "Івановець" виконав бойові стрілянини протикорабельними крилатими ракетами по судну-мішені в полігоні бойової підготовки у північно-західній частині Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку тижня росія оголосила, що вийшла з "зернової угоди" через нібито невиконання її вимог.