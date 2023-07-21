російські диверсійно-розвідувальні групи вкотре намагалися проникнути на територію Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє в Telegram командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими", - написав Наєв.

За його словами, наразі вживаються всі необхідні заходи щодо посилення наших оборонних спроможностей. Зокрема, сили оборони збільшують кількість невибухових інженерних загороджень і встановлюють додаткові камери спостереження.

"З огляду на зазначене, можна впевнено сказати, що у разі спроби перетину будь-якої ділянки державного кордону ворог успіху не матиме. Якщо ж рівень загрози зростатиме, Генеральним Штабом ЗСУ передбачено підсилення наших військ для того, щоб унеможливити намагання ворога вдертися до України", - зазначив командувач.