Ракетна небезпека: в Україні оголошена повітряна тривога [ Редагувати ]
У Києві та низці областей сьогодні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.
У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Київської області.
Тим часом начальник КМВА Сергій Попко також попередив про ракетну небезпеку.
"Увага! Київ - ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", - пише Попко.
Своєю чергою моніторингові канали інформують про нібито балістичну ціль у напрямку Києва, але згодом додали, що "ціль перестала існувати в межах Київщини".
В мережі також пишуть про вибухи у Чернігівській області, але наразі не відомо, чи пов'язано це з балістикою.
по темі
У четвер, 20 липня, в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що крилаті ракети "Калібр", які окупанти випустили з акваторії Чорного моря, спочатку летіли на Київ, використовуючи рельєф місцевості та русло річки Дніпро
У середу, 5 липня, повітряна тривога в Україні вдруге за день накриває південні та східні області
Є загроза ракетних атак
21 липня вибухи пролунали в Одеській області