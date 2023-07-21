У Києві та низці областей сьогодні оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із ракетною небезпекою.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Київської області.

Тим часом начальник КМВА Сергій Попко також попередив про ракетну небезпеку.

"Увага! Київ - ракетна небезпека! Прямуйте до укриттів!", - пише Попко.

Своєю чергою моніторингові канали інформують про нібито балістичну ціль у напрямку Києва, але згодом додали, що "ціль перестала існувати в межах Київщини".

В мережі також пишуть про вибухи у Чернігівській області, але наразі не відомо, чи пов'язано це з балістикою.